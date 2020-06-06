Samstag, 06.06.2020 - 10:00
4 min
Kinder kramen in Biedenkopf im Kunstkoffer
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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DER KUNSTKOFFER
Das Projekt "Die Kunstkoffer kommen!" ist eine mobile Initiative der "KunstWerkStatt" Marburg.
Seit 2008 reisen Künstler und Kunstpädagogen mit ihren Koffern voller Ton, Farben, Holz und Werkzeugen regelmäßig zu öffentlichen Plätzen im Freien und laden Kinder und Jugendliche ein, mit den Materialien kostenfrei und ohne inhaltliche Vorgaben künstlerisch-kreativ tätig zu werden.
An drei Nachmittagen pro Woche öffnen sich die Kunstkoffer an verschiedenen Orten in Marburg, einmal pro Woche in Stadtallendorf. Und nun eben auch in Biedenkopf.
Weitere Infos auf www.kunstwerkstatt-marburg.de.
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