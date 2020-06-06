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Samstag, 06.06.2020 - 10:00
4 min

Kinder kramen in Biedenkopf im Kunstkoffer

Mädchen und Jungen können jeden Mittwoch am Biedenkopfer Marktplatz kreativ sein. Die Teilnahme an der Kunstkoffer-Aktion ist kostenfrei.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Im Kunstkoffer gestöbert: Die sechsjährige Amy hat sich besondere Buntstifte ausgesucht und damit einen bunten Regenbogen gezeichnet. Mit einem Pinsel trägt sie nun Wasser auf, sodass die leuchtenden Farben an den Rändern verlaufen - fast wie bei echten Regenbogen. Foto: Susan Abbe

Im Kunstkoffer gestöbert: Die sechsjährige Amy hat sich besondere Buntstifte ausgesucht und damit einen bunten Regenbogen gezeichnet. Mit einem Pinsel trägt sie nun Wasser auf, sodass die leuchtenden Farben an den Rändern verlaufen - fast wie bei echten Regenbogen. Foto: Susan Abbe

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Fotos
Im Kunstkoffer gestöbert: Die sechsjährige Amy hat sich besondere Buntstifte ausgesucht und damit einen bunten Regenbogen gezeichnet. Mit einem Pinsel trägt sie nun Wasser auf, sodass die leuchtenden Farben an den Rändern verlaufen - fast wie bei echten Regenbogen. Foto: Susan Abbe

Im Kunstkoffer gestöbert: Die sechsjährige Amy hat sich besondere Buntstifte ausgesucht und damit einen bunten Regenbogen gezeichnet. Mit einem Pinsel trägt sie nun Wasser auf, sodass die leuchtenden Farben an den Rändern verlaufen - fast wie bei echten Regenbogen. Foto: Susan Abbe

Künstlerin Susanne Dilger und ihre Kollegen von der Marburger "KunstWerkStatt" öffnen jetzt jeden Mittwoch die Kunstkoffer am Biedenkopfer Marktplatz. Kinder dürfen sich dort mit Ton und Farben künstlerisch ausprobieren. Foto: Susan Abbe

Künstlerin Susanne Dilger und ihre Kollegen von der Marburger "KunstWerkStatt" öffnen jetzt jeden Mittwoch die Kunstkoffer am Biedenkopfer Marktplatz. Kinder dürfen sich dort mit Ton und Farben künstlerisch ausprobieren. Foto: Susan Abbe

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DER KUNSTKOFFER

Das Projekt "Die Kunstkoffer kommen!" ist eine mobile Initiative der "KunstWerkStatt" Marburg.

Seit 2008 reisen Künstler und Kunstpädagogen mit ihren Koffern voller Ton, Farben, Holz und Werkzeugen regelmäßig zu öffentlichen Plätzen im Freien und laden Kinder und Jugendliche ein, mit den Materialien kostenfrei und ohne inhaltliche Vorgaben künstlerisch-kreativ tätig zu werden.

An drei Nachmittagen pro Woche öffnen sich die Kunstkoffer an verschiedenen Orten in Marburg, einmal pro Woche in Stadtallendorf. Und nun eben auch in Biedenkopf.

Weitere Infos auf www.kunstwerkstatt-marburg.de.

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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