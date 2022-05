Kinder rennen für Kinder in der Ukraine

Auf dem Boden sitzend dokumentieren die Breidensteiner Kinder, wie viel Geld sie für Kínder in der Ukraine zusammengelaufen haben. Foto: Endenbergschule Breidenstein

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Mit voller Energie haben die Schülerinnen und Schüler der Endenbergschule in Breidenstein einen Spendenlauf für Altersgenossen in der Ukraine ausgerichtet. Gemeinsam "erliefen" 154 Beine in 30 Minuten 6000 Euro an Spenden.

Dazu hatten die Kinder vorab eine große Zahl von Unterstützern geworben. Viele Kinder ließen darüber hinaus in ihrer Freizeit ihre kreativen Ideen freien Lauf. Es wurden Flohmärkte und Haussammelaktionen veranstaltet, Waffeln gebacken und gebastelt.

Auch die Betreuung der Endenbergschule beteiligte sich an der Aktion mit selbst genähten Geschenken, die gegen Spende abgegeben wurden.