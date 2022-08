Kino und Lesung im Schlosshof Biedenkopf

Das Biedenkopfer Schloss bildet die Kulisse für das Kino und eine Lesung unter freiem Himmel. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

BIEDENKOPF - Filme und eine Lesung unter freiem Himmel im Hof des Schlosses Biedenkopf genießen - das können Besucher im Rahmen des hessischen "SommerWanderKinos 2022 - Ins Freie!". Das Programm:

- Am Freitag, 12. August, wird "Die Mitte der Welt" gezeigt, ein Jugendfilm nach dem Roman von Andreas Steinhöfel aus Biedenkopf. Einfühlsam wird darin die Geschichte des Erwachsenwerdens geschildert: Es geht dabei um große Gefühle, Familiengeheimnisse, aber auch um das "Nichtangepasstsein". Der Autor wird vor Ort sein.

- Am Samstag, 13. August, ist "Der Name der Rose" mit Sir Sean Connery in der Hauptrolle des William von Baskerville zu sehen: Der Mittelalter-Krimi nach dem Roman Umberto Eco von wird im passenden Ambiente um das alte Gemäuer des Schlosshofes gezeigt. Der Einlass ist jeweils ab 20.45 Uhr, die Vorstellungen beginnen um 21.30 Uhr.

- Andreas Steinhöfel liest darüber hinaus am Freitag, 12. August, um 17 Uhr im Schlosshof aus seinem Kinderbuch "Rico, Oskar und die Tieferschatten" vor. Das Buch aus dem Jahr 2008 handelt von der Freundschaft zweier Jungen, die einen Kriminalfall aufklären. Der Besuch der Lesung ist kostenlos.