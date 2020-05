Kita-Alltag im Hinterland startet nach und nach

Die Kitas im Hinterland - hier jene in Biedenkopf - sind auf die schrittweise Wiedereröffnung vorbereitet. Foto: Hartmut Bünger

MARBURG-BIEDENKOPF. "Ab 2. Juni sollen die Kitas mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen", heißt es in der Ankündigung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Was bedeutet das für Kinder und Erzieher? Wie sind die Kindertagesstätten im Hinterland auf diesen Schritt vorbereitet?

Die erste Frage stellen sich die Träger der Einrichtungen nicht erst, seit sie an der Beantwortung der zweiten arbeiten. Lange wurden seitens des Ministeriums keine Details kommuniziert; erst seit etwas mehr als einer Woche liegen den Verantwortlichen genauere Angaben vor. Und damit die Verpflichtung, einiges an Planung durchaus selbst in die Hand zu nehmen.

"Wir wollen gerne allen Eltern ein Betreuungsangebot machen", erklärt Frank Wagner (Foto: Klaus Kordesch), Geschäftsführer des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach, das für 14 Kitas in der Region verantwortlich ist. Klar sei aber auch: "Das ist nicht direkt zum 2. Juni umzusetzen." Stattdessen werde der geforderte Regelbetrieb nach und nach aufgenommen.

In Abstimmung mit den anderen Trägern und den Kommunen seien die Eltern über das weitere Vorgehen informiert worden. Obwohl nach wie vor die Kinder von Menschen mit systemrelevanten Berufen Priorität haben, wird die bisherige Notbetreuung grundsätzlich auf alle angemeldeten Kinder ausgeweitet. Eltern, die den Nachwuchs in der Kita versorgt wissen wollen, können sich laut Wagner auch in den kommenden Tagen noch melden - der Betreuungsbedarf im Juni sei bereits geplant, aber weitere Anmeldungen seien selbstverständlich möglich.

Es gibt Ausnahmen: Einrichtungen, die von Kirchengemeinden autonom statt über das Dekanat oder das Kinderzentrum Weißer Stein organisiert werden, bieten möglicherweise individuelle Lösungen an.

Und auch in einzelnen Kindertagesstätten der beiden großen Träger könne es vorkommen, dass mangels Personal nicht immer jeder Wunsch erfüllt werden könne.

Obwohl die Infektionszahlen in Deutschland und insbesondere im Kreis vorsichtig optimistisch stimmen, ist ein tatsächliches Ende der Corona-Pandemie nicht abzusehen. Wie tragen die Kitas dem Rechnung? "Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, haben wir eine Gruppengröße von maximal 15 Kindern festgelegt", erklärt Frank Wagner. "Außerdem haben diese Gruppen eine feste Zusammensetzung und feste Betreuerinnen oder Betreuer."

Die Erzieherinnen und Erzieher seien darin unterwiesen worden, möglichst Abstand zu den Kindern zu halten, soweit der Arbeitsalltag das zulässt. Zudem sollen sie mit den Kleinen am besten an der frischen Luft sein statt in geschlossenen Räumen. "Mitarbeiterinnen, die Risikogruppen angehören, haben wir über die Dienstpläne aus dem Schussfeld genommen", erläutert Wagner. "Und natürlich haben wir die jeweils aktuellen Zahlen im Blick und fragen bei den Eltern regelmäßig ab, ob es etwa zu Symptomen gekommen ist."

"Allerdings gehen mit diesem Anspruch, allen Kindern eine Betreuung zu ermöglichen, in einigen Fällen auch Einschnitte bei der Dauer des Angebots einher", sagt Ulrich Seibel (Foto: Christian Röder), Fachdienstleiter Jugend und Familie der Gemeinde Dautphetal.

Er sitzt als Vertreter der Kommunen im Verwaltungsgremium des Dekanats. Eine Ganztagesbetreuung, wie es sie vor Corona in vielen Einrichtungen gegeben habe, sei dadurch nicht flächendeckend möglich.

Dazu gehöre, dass es meist kein Mittagessen geben werde. Stattdessen werden viele Kindertagesstätten - zumindest für die nicht bevorrechtigten Kinder - nur bis zu sechs Stunden am Tag geöffnet sein. "Die genauen Zeiten müssen individuell auch anhand des Bedarfs der Eltern geklärt werden", beschreibt Seibel das Vorgehen.

Auch Desinfektionsmittel kommen zum Einsatz. So sei es laut Wagner vorgeschrieben, dass beispielsweise Türklinken regelmäßig desinfiziert werden. Eltern, die ihre Kinder abliefern, durchlaufen einige der Einrichtungen in einer Art "Einbahnstraße" und sind dazu angehalten, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren.

Dabei setzen die Träger auf ein Gel statt der bekannten Sprühfläschchen, da die Aerosole des Mittels für Kinder eher schädlich seien. Und die Spender hängen hoch genug, um von den Kleinen nicht erreicht zu werden.

Grundsätzlich gelte ohnehin nach wie vor ein Betretungsverbot, erklärt Ulrich Seibel.

Bevor das Ministerium den Trägern weitere Informationen an die Hand gegeben hat, hatte Wagner noch angenommen, "es lohnt sich vielleicht, zu den Schulen zu schielen", die vergleichbare Anordnungen bereits umgesetzt haben.

Anders als die schulpflichtigen Kinder im Hinterland gibt es für die Kita-Besucher nun jedoch kein Schichtmodell - zumindest nicht in den Einrichtungen der beiden großen Träger Dekanat und Weißer Stein.

"Wir haben uns das überlegt, denken aber, es ist wichtiger, den Eltern ein verlässliches tägliches Angebot zu ermöglichen - und eine Perspektive zu geben."

"Alles andere wäre auch wenig sinnvoll und für die Eltern, die ja entlastet werden sollen, auch kaum planbar", pflichtet Seibel ihm bei.

Wobei die Perspektive laut Verordnung zunächst bis zum 5. Juli reicht. "Wir können also nur vier Wochen planen", bedauert der Dekanatsgeschäftsführer. "Es kann sein, dass dann der gewohnte Regelbetrieb wieder aufgenommen wird", meint Frank Wagner. "Das macht die Planung nicht einfacher."

Sicher sei, dass auch der eingeschränkte Regelbetrieb in den Hinterland-Kitas nicht mit einem Knall starte. "Wir wollen eine plötzliche Welle vermeiden", betont Wagner. "Daher gehen wir nach und nach zum derzeitigen Alltag über."