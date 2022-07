Kita-Projekte in Kombach und Breidenstein können starten

Die Kombacher warten schon lange darauf, dass das Außengeländer der Kita "Sternschnuppe" neu gestaltet wird. Jetzt endlich hat das Land Hessen die erhofften Fördermittel von 50 000 Euro bewilligt. Die Stadt will das Bauprojekt so schnell wie möglich ausschreiben und vergeben. Wenn sich kurzfristig eine Baufirma findet, könnten die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Foto: Susan Abbe

An der Rückseite der Kindertagesstätte wollen die Breidensteiner schon seit Jahren einen Anbau errichten, um zwölf neue Krippenplätze zu schaffen. Bisher fehlte das Geld. Jetzt hat das Land Hessen den seit 2019 beantragten Zuschuss von 250 000 Euro zugesagt. Foto: Susan Abbe

