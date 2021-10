Klimawandel verändert den Wald auch im Hinterland

Immer mehr Fichtenwaldbestände fallen dem Klimawandel zum Opfer. Dabei bekommen es die Privatwaldbesitzer zusehends schwerer gemacht, dieses Holz zu vermarkten. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Wie wird unser Wald künftig aussehen? Darum ging es in einer Infoveranstaltung, zu der Jagdgenossenschaft und Forstbetriebsvereinigung (FBV) Holzhausen eingeladen haben. "Die Fichte hat sich in unserer Region wahrscheinlich auf Dauer verabschiedet. Buche und Douglasie kämpfen noch ums Überleben - Ausgang derzeit offen", sagte FBV-Vorsitzender Heinz-Ludwig Klingelhöfer.

Leider habe auch das etwas feuchtere Jahr 2021 keine Entspannung gebracht. Die derzeitigen Kahlstellen im Wald und die Flächen, auf denen in den nächsten Jahren Ausfälle drohten, würden immer größer. Bei der Wiederaufforstung sei jedoch Vorsicht geboten, sagte Klingelhöfer. Zwar werde der Kauf von Bäumen mit 80 Prozent bezuschusst, allerdings richte sich die Förderung nach der Baumart. Aufgrund globaler Erwärmung müsse man sich langsam an ein Bild des Waldes gewöhnen, der aus Baumarten besteht, die manchen vielleicht noch gar nicht bekannt seien. Dazu gehörten etwa der Erdbeerbaum, die Zerreiche, die Manna-Esche, die Aleppo-Kiefer oder auch die Robinie. "Darum heißt es, aufgepasst, was du in die Erde schaffst", gab der Vorsitzende zu bedenken.

Klingelhöfer ging aber auch auf die erschwerten Bedingungen bei der Holzvermarktung ein. Nachdem das Bundeskartellamt Hessen Forst verboten hat, Holz aus Privat- und Kommunalwald zusammen mit dem aus dem Staatswald zu verkaufen, mussten eigene Vertriebsstrukturen aufgebaut werden.

Seit Anfang dieses Jahres zum Beispiel dürfen Privatwaldbesitzer nur noch bei einer Gesamtfläche von unter 100 Hektar ihr Holz per Einzelvertrag über das Forstamt vermarkten. Das gilt aber nur noch bis Ende 2022, betonte Klingelhöfer. Wie es danach weitergeht, lasse sich derzeit leider nicht sagen. Die Holzschwemme der vergangenen Monate hat indes auch im Holzhäuser Wald Spuren hinterlassen, wie Jagdvorsteher Karl-Ludwig Trenker betonte. Bislang wurden rund 3000 Festmeter Holz abgefahren.

Viele Waldwege sind in keinem guten Zustand

Noch einmal dieselbe Menge wurde zuletzt im privaten Wald eingeschlagen und werde derzeit gerückt und danach abgefahren. Deswegen mache es wenig Sinn, die Schäden an Waldwegen, die durch den Abtransport bisher entstanden sind, schon jetzt zu beheben, sagte Trenker.

Leider gebe es immer wieder Beschwerden über den Zustand einiger Waldwege, aber diese könnten noch nicht instandgesetzt werden, weil noch weiteres Holz abgefahren werde.