Kluftinger-Lesung in Wallau: Vorverkauf startet

Die Bestseller-Autoren Volker Klüpfel (links) und Michael Kobr sind am 20. Oktober mit ihrem neuen Kluftinger-Krimi "Affenhitze" zu Gast in Wallau. Foto: Klüpfel&Kobr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Das Autoren-Duo Volker Klüpfel und Michael Kobr der erfolgreichen Kluftinger-Krimis ist am 20. Oktober zu Gast in der Fritz-Henkel-Halle in Wallau. Die beiden Bestseller-Autoren, die für ihre humorvollen Lesungen bekannt sind, stellen ihr neues Buch "Affenhitze: Kluftingers neuer Fall" vor. Der Vorverkauf hat begonnen.

Im neuen Krimi "Affenhitze" kommt Kommissar Kluftinger mächtig ins Schwitzen. Eigentlich ist es viel zu schwül, um vor die Tür zu gehen. Aber Kluftinger hat keine Wahl: Er muss in der Tongrube ermitteln, in der Professor Brunner das?berühmte?Skelett des Urzeitaffen "Udo" ausgegraben hat. Nun wurde Brunner genau dort verscharrt unter einem Schaufelbagger gefunden. Der Wissenschaftler hatte viele Feinde. Und so hat Kluftinger gleich mehrere Verdächtige im Visier ...

Die Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr haben mehr als sechs Millionen Bücher verkauft. Einige sind durch die ARD verfilmt worden. Und die beiden Autoren haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Die Krimi-Lesung mit dem Autoren-Duo in Wallau dürfte für alle heimischen Kluftinger-Fans Pflichtprogramm sein. Die beiden Erfolgsautoren laden dazu ein, in den ganz speziellen Allgäuer Kosmos des unverwechselbaren Kommissars einzutauchen. Das Motto: Hingehen, zuhören, lachen!

Fotos Die Bestseller-Autoren Volker Klüpfel (links) und Michael Kobr sind am 20. Oktober mit ihrem neuen Kluftinger-Krimi "Affenhitze" zu Gast in Wallau. Foto: Klüpfel&Kobr Die Bestseller-Autoren Volker Klüpfel (links) und Michael Kobr sind am 20. Oktober mit ihrem neuen Kluftinger-Krimi "Affenhitze" zu Gast in Wallau. Foto: Klüpfel&Kobr 2

Die Lesung am Donnerstag, 20. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Lesung dauert zweimal 60 Minuten; zwischendurch gibt es eine 20-minütige Pause. Karten sind ab 25,20 Euro auf www.reservix.de erhältlich.