Kombacher machen ihr Dorf fit für die Zukunft

Das ist der neue Vorstand der Dorfgemeinschaft Kombach: (hinten, v. l.) Michael Blöcher-Ortmüller, Frank Platt), Tobias Damm, sowie (vorn, v. l.) Florian Reichel, Norbert Fenner, Peter Brühl, Marco Donges, Jutta Rittlinger-Grebe, Wilfried Damm und Anja Mock-Eibeck. Foto: Dorfgemeinschaft Kombach

BIEDENKOPF-KOMBACH - Die Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach möchte Zukunftsthemen, wie altersgerechtes Wohnen, Dorfladen und alternative Energieerzeugung im Blick behalten. Dazu ruft sie alle Bürger auf, ihre Ideen einzubringen. Der Schwerpunkt der Arbeit solle unter dem Motto stehen: "Zukunft Kombachs als lebenswertes Dorf". Das war eines der Themen in der jüngsten Hauptversammlung im Bürgerhaus des Biedenkopfer Stadtteils.

Wahlen: Ein wesentlicher Punkt des Treffens war zudem die Wahl eines neuen Vorstands. Der geschäftsführende Vorstand besteht nun aus Norbert Fenner (1. Vorsitzender), Michael Blöcher-Ortmüller (2. Vorsitzender), Frank Platt (1. Kassierer), Benjamin Stauß (2. Kassierer), Anja Mock-Eibeck (1. Schriftführerin) und Tobias Damm (2. Schriftführer). Die Beisitzer Wilfried Damm, Peter Brühl, Marco Donges, Jutta Rittlinger-Grebe, Michaela Detsch, Johann Fischer und Florian Reichel gehören dem erweiterten Vorstand an.

Nicht zur Wahl angetreten waren der bisherige 2. Vorsitzende Werner Platt, die 2. Kassiererin Klara Reichel, die Schriftführerinnen Susanne Grebe und Hanna Backhaus-Ramerth sowie die Beisitzer Kurt Grebe, Torsten Weigel, Wolfgang Link. Vorsitzender Fenner bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die bisherige sehr gute Zusammenarbeit. Er hoffe zudem, dass die Ideen und die Unterstützung der Ausgeschiedenen weiterhin in den Verein einfließen und sich die Zusammenarbeit mit den neu Gewählten genau so problemlos gestaltet, wie dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.

Rückblick: Trotz vieler Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise habe die Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach im vergangenen Jahr einiges geschaffen, machte Fenner deutlich. Dies wäre aber ohne den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer nicht möglich gewesen, lobte er allen Beteiligten. So sei entlang des Wanderwegs "Kombacher Runde" ein Aussichtspunkt am ehemaligen Flugplatz unterhalb des Hirschsteins entstanden mit einem Waldsofa, einer Sitzgruppe und einem Stehtisch. Dieser Platz werde von vielen Wanderern als ein Höhepunkt der "Kombacher Runde" beschrieben. Davon zeugten viele Eintragungen im dort ausliegenden Wanderbuch. Ebenso hat die Gemeinschaft ein Wanderportal am Bürgerhaus Kombach installiert, dem Ausgangspunkt des Wanderwegs. Dieses enthält auch Informationen zu Kombach, wie einen Ortsplan, Daten zur Geschichte und eine Übersicht über die Vereine des Ortes.

Sitzgruppe an der Pfingstweide errichtet

Auch am Fahrradweg im Lahntal, an der Pfingstweide, wurde eine Sitzgruppe mit einer Schautafel errichtet. Auf dem Mehrgenerationenplatz des Dorfes ist mittlerweile ein Sonnensegel für den Spielplatz installiert worden. Außerdem pflanzte der Verein eine Dorflinde, die an die 750-Jahr-Feier im Jahre 20218 erinnern soll.

Ausblick: In diesem Jahr stehen für die Kombacher noch zwei Termine an: das Backhausfest am 12. September, die Eröffnung der Kombacher Runde am 3. Oktober sowie die Teilnahme an der Aktion "Sauberhafte Landschaft" am Samstag, 25. September.