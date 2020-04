"Kombacher Runde" wartet auf Wanderer

Wer die Kombacher Runde erwandert, der findet unterwegs immer wieder Aussichtspunkte, die schöne Blicke auf das Dorf und Nachbarorte eröffnen. Foto: Norbert Fenner/Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach

Biedenkopf-Kombach. Eigentlich wollte die Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach dieser Tage mit vielen Leuten den Wanderweg "Kombacher Runde" einweihen. Aber die Corona-Pandemie macht nun auch diesen schönen Plan zunichte. Naturfreunde können den Weg trotzdem entdecken. Denn allein oder mit der Familie zu wandern - das ist ja auch in Corona-Zeiten erlaubt.

Seit mehr als einem Jahr hat die Arbeitsgruppe Historie der Dorfgemeinschaft 750 Jahre Kombach daran gearbeitet, die "Kombacher Runde" zu entwickeln. Die Idee hatte Wilfried Damm, der Karl-Heinz Platt, Kurt Grebe, Peter Brühl und Vereinschef Norbert Fenner dafür begeisterte. Das Team hat über Monate nicht nur die Route, die einige besonders schöne Aussichtspunkte einschließt, ausgetüftelt. Auch um alle nötigen Genehmigungen haben sich die Ehrenamtlichen gekümmert, eine Karte entworfen und einen Flyer gestaltet. Bei der Beschilderung des Weges hat dann auch noch Ulrich Jung ehrenamtlich mitgeholfen.

Monatelang haben Peter Brühl (von links), Norbert Fenner, Kurt Grebe, Wilfried Damm und Karl-Heinz Platt an der Ausweisung der "Kombacher Runde" gearbeitet. Das Foto entstand bei einem Arbeitsgruppentreffen im vergangenen Jahr. Archivfoto: Susan Abbe Am ehemaligen Segelflugplatz laufen die Arbeiten noch: Die Helfer heben eine Baugrube für eine Sitzgruppe aus. Karl-Heinz Platt (links), Peter Brühl (von rechts) und Wilfried Damm freuen sich dass Jürgen Muth mit dem Bagger hilft. Foto: Norbert Fenner

Entstanden ist ein Rundweg, der auf jeden Fall mehr als ein Spaziergang ist, für den man aber auch kein Wanderprofi sein muss. Wer die 9,5 Kilometer lange Strecke angehen will, sollte festes Schuhwerk tragen. Es geht durch Wald und Feld - für Kinderwagen ist die Strecke nicht geeignet. Wer keine Pausen macht - was angesichts der schönen Aussichtspunkte aber schade wäre - schafft die Runde in zwei bis zweieinhalb Stunden.

Startpunkt ist am Bürgerhaus, wo es auch Parkmöglichkeiten gibt. Die Tour führt von dort nach Norden und in den Wald hinein. Einen ersten Ausblick auf Kombach mit seinem Hausberg, dem Hirschstein, bietet schon bald nach dem Start der Aussichtspunkt Honigberg. Der Wanderer kommt am "Trempelsgraben" und am Tretbecken vorbei. Etwas später lädt der Blick vom Waldrand auf die Flur "Trempel" und das Katzenbachtal zum Verweilen ein.

Läuft der Wanderer weiter, stößt er auf die Schutzhütte. Um die dortigen Spielgeräte müssen Familien wegen der Corona-Beschränkungen vorerst leider einen Bogen machen. Aber wenn Eltern und Kinder mit offenen Augen - und vielleicht einem Bestimmungsbuch in der Hand - durch die Natur laufen, gibt es viele Pflanzen und Tiere zu entdecken. Im "Hirschstein" stoßen Wanderer auch auf ein Naturdenkmal: eine uralte Eiche, "Eulenbaum" genannt.

Danach erwartet den Wanderer am Waldrand ein Rundblick auf das Lahntal. Auf einer Infotafel findet sich Wissenswertes über einen früheren Flugplatz und ein Panoramabild zeigt, welche Ortschaften und Berge zu sehen sind.

Noch ein Stück weiter - dort wo die Grenzen von Kombach, Buchenau und Friedensdorf zusammenstoßen - bietet sich dem Wanderer ein Ausblick auf die historischen Gebäude der Carlshütte, bevor es zurück nach Kombach geht.

Der Flyer zum Rundweg erklärt dem Wanderer detailliert, wo er langlaufen muss und an welchen Wegmarken er sich orientieren kann. Den Flyer gibt es zum Herunterladen auf www.kombach.com. Als Papierversion soll er künftig auch in Kombach ausliegen. "Mittlerweile haben wir an der Schutzhütte einen Behälter mit dem Flyer zu unserem Wanderweg angebracht, ein zweiter ist am Bürgerhaus beziehungsweise am alten Rathaus zu finden", berichtet der Dorfgemeinschaftsvorsitzende Norbert Fenner.

Darüber hinaus hat das Wanderweg-Team in den vergangenen Monaten viel Aufwand betrieben, die "Kombacher Runde" zu beschildern. Umso mehr ärgern sich die Kombacher aber darüber, dass es an der Beschilderung schon Vandalismusschäden gibt. "Leider haben ,liebe Mitmenschen' eines unserer Schilder im Hirschstein am Karsamstag ausgegraben und entfernt", berichtet Norbert Fenner. Ein Wanderer entdeckte das Schild später samt Standrohr und Betonsockel im Wald am "Hirschstein". Das Schild müsse maschinell aus der Erde gerissen worden sein, berichtet Fenner. Das Team sei deshalb ziemlich ratlos. Auch zuvor seien schon Schilder beschädigt worden.

Das Team gestaltet auch ein "Wanderportal" im Dorf

Dem Wanderweg-Team bleibt nichts anderes übrig, als die Schilder zu ersetzen. Dabei haben die Ehrenamtlichen auch ohne solche unnötigen Extra-Aufgaben genug zu tun. Denn das eine oder andere Detail am Rundwanderweg ist noch fertigzustellen. "Es fehlt zum Beispiel noch die Sitzgruppe am Flugplatz", berichtet Fenner.

Ein großes Anliegen ist dem Team auch die Gestaltung des "Wanderportals" am alten Rathaus. Dort sollen Besucher auf einer Tafel Informationen zum Rundweg und zu Kombach selbst erhalten. Auch daran arbeitet die AG gerade.

Nur die feierliche Einweihung kann im Moment niemand planen. "Die Eröffnung unseres Wanderweges wird wohl so schnell nicht stattfinden können", bedauert Norbert Fenner. Umso mehr freut sich das Wanderweg-Team aber, wenn seine "Kombacher Runde" Menschen hilft, in Corona-Zeiten Entspannung in der Natur zu finden.