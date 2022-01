Kontinenz-Gesellschaft zertifiziert Biedenkopfer Mediziner

Axel Hegele zeigt das Zertifikat "Urologische Beratungsstelle" der Deutschen Kontinenz Gesellschaft. Foto: Urologisches Zentrum Mittelhessen

BIEDENKOPF - Professor Dr. Axel Hegele hat das Zertifikat "Urologische Beratungsstelle" der Deutschen Kontinenz Gesellschaft erhalten. Er ist Facharzt für Urologie am DRK-Krankenhaus in Biedenkopf und mit Dr. Matthias Theiß und Dr. Rainer Häußermann im Ärzteteam des Urologischen Zentrums Mittelhessen.

"Als offizielle Beratungsstelle ist es mir wichtig, Aufklärung zum Thema Inkontinenz zu leisten und es in der Öffentlichkeit zu enttabuisieren. Nach wie vor ist die Harninkontinenz das verschwiegene Problem - allerdings mit oft weitreichenden Folgen für die Betroffenen, wie soziale Isolation und Depression", erläutert Hegele in einer Pressemitteilung. Das Zertifikat sei "nach einem anspruchsvollen Prüfungsverfahren und dem Nachweis jahrelanger Tätigkeit in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Harninkontinenz" verliehen worden, heißt es in der Erklärung. Eine repräsentative Anzahl von Inkontinenzoperationen gehörten ebenso zum Qualifizierungsprozess als Beratungsstelle wie die regelmäßige Teilnahme als Redner und Teilnehmer an Kongressen sowie Fort- und Weiterbildungen. Hegele ist seit 2005 Facharzt für Urologie und wurde 2011 zum Professor für Urologie ernannt. Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der Uro-Onkologie (Prostatakarzinom, Blasenkarzinom und Nierenzellkarzinom), Uro-Gynäkologie, Endourologie (benigne Prostataerkrankungen und Steinleiden) sowie der Kinderurologie.