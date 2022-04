Kradfahrer hat an der Zollbuche 180 Sachen drauf

Auch Kradfahrer werden am "Car-Freitag" kontrolliert. An der Zollbuche war ein Bikefan 80 km/h zu schnell. Archivfoto: Katrin Weber

BIEDENKOPF/BISCHOFFEN/GLADENBACH - Die Verkehrsdienste der Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Lahn-Dill-Kreis haben am "Car-Freitag", 15. April, nicht nur die Autos, sondern auch die Kradfahrer kontrolliert. Der Großteil der Motorradfahrer habe die Kontrollen "in der Hoffnung auf die Identifizierung und Aussortierung der "schwarzen Schafe" ausdrücklich begrüßt, so die Polizei in ihrer Bilanz der Aktion.

An verschiedenen Kontrollstellen in Mittelhessen, insbesondere an der Zollbuche an der B 255 zwischen Gladenbach und Bischoffen und auf der B 253 an der Sackpfeife bei Biedenkopf, überprüfte die Polizei die Geschwindigkeit und die Technik.

Bei 17 kontrollierten Krädern und Kradfahrern mussten die Beamten insgesamt sieben Mal einschreiten. Bei drei Motorrädern war die Betriebserlaubnis nach technischen Veränderungen erloschen. Insgesamt fuhren 71 aller zwischen 9 und 16 Uhr gemessenen 1636 Fahrzeugführer zu schnell. Erlaubt waren auf der B 253 100 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Kradfahrer aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, der die Kontrollstelle mit 180 km/h passiert habe. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg.