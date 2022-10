4 min

Krippenplätze in Biedenkopf sind knapp

Entlastung soll der geplante Kita-Anbau in Breidenstein bringen. Zudem denken die Biedenkopfer über einen Kita-Anbau in Wallau und einen Krippen-Neubau in der Kernstadt nach.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf