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Sonntag, 09.08.2020 - 00:00
2 min

Kühltransporter erleichtert die Arbeit der Tafel

Von Erich Frankenberg
Willy Welsch (Tafel), Harald Schick (Sparkasse), Daniel Woldrich, Martina Lenz (Lidl) und Helmut Bonacker (Tafel) (v.l.) freuen sich über den neuen Kühltransporter. Foto: Erich Frankenberg

Willy Welsch (Tafel), Harald Schick (Sparkasse), Daniel Woldrich, Martina Lenz (Lidl) und Helmut Bonacker (Tafel) (v.l.) freuen sich über den neuen Kühltransporter. (Foto: Erich Frankenberg)

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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