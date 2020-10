Kulturell soll in Biedenkopf wieder was gehen

Dietrich Faber gastiert schon am kommenden am Sonntag (18. Oktober) mit seinem Programm "Bröhmann - Die Zugabe! Alle Bücher - eine Show" in Biedenkopf. Der Gießener Autor und Kabarettist ist bekannt dafür, dass er aus seinen Lesungen eine wort- und musikreiche Bühnenperformance macht. Er wechselt Rollen und Stimmen, erzählt, liest und spielt. Foto: Michael Zargarinejad