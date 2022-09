Kunst, Sport und Spiel für Kids

Bennett Näder und sein Team haben das Jugendzentrum in einen Dschungel verwandelt - mit Spraydose, Pinsel und Farbeimer. Foto: Jürgen Jacob i.A.d. St. Elisabeth-Verein

BIEDENKOPF - Unter dem Motto "Willkommen im Dschungel!" wird am Freitag, 9. September, die Neueröffnung des Jugendzentrums der Mobilen Jugendarbeit (MobJa) Biedenkopf gefeiert. Von 14 bis 18 Uhr gibt es eine Party mit Kunst, Sport und Spiel auf dem Gelände des St. Elisabeth-Vereins "Auf der Kreuzwiese 6" in Biedenkopf.

Wer den Jugendraum auf dem Hinterhof des Regionalzentrums betritt, fühlt sich quasi wie im Urwald: In den vergangenen Wochen und Monaten haben Bennett Näder, Gisi Laufer und das Team der MobJa den ehemaligen Werkstattraum der damaligen Polizeistation Biedenkopf grundsaniert und in Form gebracht. Eine bunte Graffiti-Gestaltung der Wände und Decke trägt nun zu einem echten Dschungel-Gefühl bei. Und weitere Dschungel-Bewohner sollen durch die Besucher des Jugendraums dazukommen.

Bevor der Raum ab kommender Woche wieder von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, gibt es erst einmal die Neueröffnungsparty. Hierzu sind alle Biedenkopfer Kinder und Jugendlichen, aber auch interessierte Bürger eingeladen. Besucher können im Jugendzentrum und auf dem Gelände den neu gestalteten Jugendraum in Augenschein nehmen, sich auf dem Bubble-Soccer-Feld vergnügen, Graffiti sprühen versuchen, das Gesicht bemalen lassen oder das Glück beim Glücksrad herausfordern, in der Hoffnung, tolle Preise zu gewinnen. Zudem gibt es Billard, Tischfußball und Wikingerschach. Es wartet ein Grillbuffet. Alle Angebote, Getränke und Speisen werden auf Spendenbasis angeboten. Der Erlös soll die Neuausstattung des Jugendzentrums finanzieren. "Denn nun, da die Räumlichkeit optisch gestaltet wurde, gilt es sie mit Leben zu füllen", so der MobJa-Leiter Bennett Näder. "Hierfür möchten wir Möbel, Lampen, Spiele und elektronische Geräte kaufen, um einen Rückzugsort für die Kinder und Jugendlichen der Stadt Biedenkopf und der Ortsteile zu gestalten, den sie persönlich ansprechend finden und auch gerne aufsuchen möchten."

Fragen beantwortet Bennett Näder von der MobJa unter der Nummer 0 64 61-80 88 16 oder per E-Mail an mobja @elisabeth-verein.de. Zudem gibt es auf dem Instagram-Kanal "mobja_biedenkopf" Neuigkeiten rund um die Mobile Jugendarbeit. Zu den regelmäßigen Angeboten der mobilen Jugendarbeit gehören unter anderem ein offener Treff (jeden Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr) im MobJa-Jugendzentrum in Biedenkopf, Auf der Kruezwiese 6, und die "Chilla Kunterbunt" (im Wohnzimmer des Jugendzentrums). Dort kann man Billard und Darts, Brettspiele und PS4 spielen. Es gibt Musik und verschiedene Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben (Malen, Zeichnen, Graffiti, Basteln und Nähen).

Des Weiteren gibt es samstags von 10 bis 13 Uhr ein Sportangebot in der Sporthalle der Hinterlandschule. Dieses richtet sich an Kinder und Jugendliche von 6 bis 12 Jahren.