Läden wieder geöffnet: Erleichterung bei mittelhessischen Händlern

Im Modestudio Balzer in Gladenbach werden Verkäuferinnen und Kunden durch eine Schutzscheibe getrennt. Foto: Sascha Valentin

MITTELHESSEN - Erleichterung bei den Händlern: Seit Montagmorgen dürfen die ersten Geschäfte nach der Corona-Pause wieder öffnen. Wie viel war los? Und was mussten die Händler beachten? Wir waren in Mittelhessen unterwegs. Der Artikel wird laufend mit den Berichten aus anderen Städten aktualisiert.

Gladenbach

"Wir freuen uns riesig", strahlte Sabine Balzer, die am Gladenbacher Marktplatz eine kleine Boutique betreibt. Natürlich müssten noch eine ganze Reihe von Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, doch das Signal, das es weitergeht, sei für Geschäftsleute und Kunden gleichermaßen wichtig, betonte sie.

Markus Baumann, Inhaber von Betten Baumann in Gladenbach, hat während des Lockdowns beide Seiten mitbekommen. "Als Handwerker durfte ich ja weiterarbeiten, aber mein Geschäft musste ich schließen", erklärt Baumann. Das ist umso kurioser, als dass der Laden im Grund die ganze Zeit weiter geöffnet war. Denn dem Geschäft ist auch ein Paketshop angegliedert und der durfte weiter geöffnet bleiben.

Auch wenn viele der Geschäfte nun wieder öffnen dürfen - so wie früher ist es noch nicht, wie auch Rainer Schmidt vom Schuhhaus Schmidt in Gladenbach weiß. Nicht nur, dass alle seine Mitarbeiter in den nächsten Wochen Schutzmasken tragen. Da sind zum Beispiel die Aufkleber überall auf dem Boden, die auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter hinweisen. Und es darf pro 20 Quadratmeter Ladenfläche nur eine Person in das Geschäft. Im Falle Schmidts wären das neun Personen, die sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürfen.

Rainer Schmidt hat zudem den Vorteil, dass sein Laden über zwei Zugänge verfügt. So konnte er eine Art Einbahnstraße durch das Geschäft einrichten: Durch die eine Tür geht es rein, durch die auf der anderen Seite wieder raus.

Dafür hat er sich quasi noch über Nacht etwas einfallen lassen, um gerade auch seine jungen Kunden weiterhin umfassend beraten und versorgen zu können: Aus zwei Ständern und Folie hat er eine provisorische Schutzwand gebaut. Durch eine Aussparung am unteren Ende können die Kinder ihre Füße stecken, die dann von den Mitarbeitern vermessen werden können. Dieses Provisorium soll in den nächsten Tagen noch durch eine richtige Plexiglasscheibe ersetzt werden, sagt Schmidt.

Biedenkopf

Auch Michael Link, Inhaber der Buchhandlung Stephani in Biedenkopf, freut sich, dass es weitergeht. "Es fühlt sich großartig an, wieder da zu sein." Die vergangenen 30 Tage seien sehr belastend gewesen - auch wenn sich Link selbst zu "Privilegierten" zählt.

"Wir konnten immerhin über unseren Onlineshop etwas verkaufen, und haben das dann ausgeliefert", berichtete er. Wer diese Möglichkeit nicht gehabt habe, für den sei das wirklich ein rabenschwarzer Monat gewesen.