Lagerhaus in Wallau brennt am Neujahrstag

Deutliche Spuren eines Laternenmastes sind in der Front des Kleinwagens zu erkennen. Die Feuerwehr beseitigt auf der B62 die Reste von Betriebsstoffen. Foto: Feuerwehr Bad Laasphe

MARBURG-BIEDENKOPF - Ein Lagerhaus bei der alten Hühnerfarm in Wallau ist am Neujahrstag in Brand geraten. Gegen 18 Uhr rückten deshalb die Feuerwehren aus Wallau, Weifenbach, Breidenstein und Biedenkopf aus. Der Dachstuhl habe gebrannt, berichtete Stadtbrandinspektor Kai Michael Koch am Sonntag. Der Einsatz der Wehren, an dem rund 80 Personen beteiligt waren, dauerte etwa bis gegen Mitternacht.

Der Jahreswechsel war zuvor im Hinterland sowie im übrigen Landkreis Marburg-Biedenkopf ähnlich ruhig verlaufen wie im Vorjahr. So lautete die vorläufige Bilanz in den Polizeistationen Biedenkopf, Marburg und Stadtallendorf am Neujahrsmittag. Es habe keine größeren Verstöße gegen die Corona-Auflagen in der Öffentlichkeit gegeben, so die Einschätzung der Polizei in Biedenkopf. Gleiches war am Neujahrstag auch von den beiden anderen Polizeistationen zu hören. "Die Leute waren bei uns vernünftig in der Silvesternacht", kommentierte ein Beamter der Polizei Biedenkopf die Einsatzbilanz für das Hinterland.

Lediglich in Stadtallendorf gab es ein kleineres Vorkommnis. In Erksdorf sprengten Unbekannte nachts zunächst einen Kaugummiautomaten, später auch eine Mülltonne, wie die Polizei berichtete.

Die Bad Laaspher Feuerwehr absolvierte den ersten Einsatz des neuen Jahres am 1. Januar gegen ab 13.20 Uhr: Da wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen alarmiert. Ein Pkw-Fahrer war infolge eines internistischen Zwischenfalls von der Lahnstraße (B 62) abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Im Einsatz waren auch ein Rettungswagen aus Biedenkopf, drei Streifenwagen der Polizei und ein Techniker des Energieversorgers.