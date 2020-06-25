Lahnauenbad Biedenkopf wird fit für die Saison gemacht

Vom Winterschmodder ist im Schwimmer-Bereich des Lahnauenbades schon nichts mehr zu sehen. Mit dem Hochdruckreiniger entfernt Justin Pauler die letzten groben Schmutzreste. Foto: Susan Abbe
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GRÜNES LICHT FÜR SCHWIMMBÄDER KAM ERST IM JUNI
Normalerweise wäre die Saison im Lahnauenbad bereits am 18. Mai gestartet. Wegen der
Corona-Pandemie war aber lange unklar, ob Bäder in diesem Sommer überhaupt öffnen dürfen.
Laut Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) muss die Stadt Biedenkopf einen
mittleren fünfstelligen Betrag ausgeben, um das Bad für die Saison vorzubereiten und die Ausschreibung für Kassen- und Reinigungspersonal vorzunehmen. Das Risiko, so viel Geld auszugeben, am Ende das Bad aber nicht öffnen zu können, wollte die Stadt vermeiden.
Deshalb wartete die Stadt ab: Erst als sich Ende Mai abzeichnete, dass die
Erlaubnis zur Öffnung der Bäder wahrscheinlich kommen würde, begann die Stadt mit den Vorbereitungen. Klarheit gab es dann aber erst im Juni: Die Landesregierung gab für die Bäder grünes Licht.
Da die Stadt für die Vorbereitungsarbeiten etwa
fünf Wochen braucht, ist das Ziel, am ersten Feriensamstag, 4. Juli, zu öffnen.
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