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Donnerstag, 25.06.2020 - 12:00
3 min

Lahnauenbad Biedenkopf wird fit für die Saison gemacht

Die Mitarbeiter bereiten die Schwimmbecken im Biedenkopfer Lahnauenbad vor. Zu Ferienbeginn soll die Saison starten.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Vom Winterschmodder ist im Schwimmer-Bereich des Lahnauenbades schon nichts mehr zu sehen. Mit dem Hochdruckreiniger entfernt Justin Pauler die letzten groben Schmutzreste. Foto: Susan Abbe

Vom Winterschmodder ist im Schwimmer-Bereich des Lahnauenbades schon nichts mehr zu sehen. Mit dem Hochdruckreiniger entfernt Justin Pauler die letzten groben Schmutzreste. Foto: Susan Abbe

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Fotos
Vom Winterschmodder ist im Schwimmer-Bereich des Lahnauenbades schon nichts mehr zu sehen. Mit dem Hochdruckreiniger entfernt Justin Pauler die letzten groben Schmutzreste. Foto: Susan Abbe

Vom Winterschmodder ist im Schwimmer-Bereich des Lahnauenbades schon nichts mehr zu sehen. Mit dem Hochdruckreiniger entfernt Justin Pauler die letzten groben Schmutzreste. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

Wasser raus, reinigen, Wasser wieder rein: Die Mitarbeiter des Lahnauenbades bereiten das Schwimmbecken für den Saisonstart am 4. Juli vor. Foto: Susan Abbe

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GRÜNES LICHT FÜR SCHWIMMBÄDER KAM ERST IM JUNI

Normalerweise wäre die Saison im Lahnauenbad bereits am 18. Mai gestartet. Wegen der Corona-Pandemie war aber lange unklar, ob Bäder in diesem Sommer überhaupt öffnen dürfen.

Laut Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) muss die Stadt Biedenkopf einen mittleren fünfstelligen Betrag ausgeben, um das Bad für die Saison vorzubereiten und die Ausschreibung für Kassen- und Reinigungspersonal vorzunehmen. Das Risiko, so viel Geld auszugeben, am Ende das Bad aber nicht öffnen zu können, wollte die Stadt vermeiden.

Deshalb wartete die Stadt ab: Erst als sich Ende Mai abzeichnete, dass die Erlaubnis zur Öffnung der Bäder wahrscheinlich kommen würde, begann die Stadt mit den Vorbereitungen. Klarheit gab es dann aber erst im Juni: Die Landesregierung gab für die Bäder grünes Licht.

Da die Stadt für die Vorbereitungsarbeiten etwa fünf Wochen braucht, ist das Ziel, am ersten Feriensamstag, 4. Juli, zu öffnen.

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