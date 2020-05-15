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Freitag, 15.05.2020 - 16:06
4 min

Lahntalschule in Biedenkopf bereitet sich auf Unterricht vor

Die Lahntalschule hat sich auf den Wiederbeginn des Unterrichts am Montag vorbereitet. Bis zu den Sommerferien wird der Unterricht langsam auch in den Nebenfächern anlaufen.

Von Sascha Valentin
Im Gebäude der Biedenkopfer Lahntalschule gilt eine Einbahnregelung, die durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Die Cafeteria ist zudem gesperrt. Foto: Sascha Valentin

Im Gebäude der Biedenkopfer Lahntalschule gilt eine Einbahnregelung, die durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Die Cafeteria ist zudem gesperrt. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Im Gebäude der Biedenkopfer Lahntalschule gilt eine Einbahnregelung, die durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Die Cafeteria ist zudem gesperrt. Foto: Sascha Valentin

Im Gebäude der Biedenkopfer Lahntalschule gilt eine Einbahnregelung, die durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Die Cafeteria ist zudem gesperrt. Foto: Sascha Valentin

Birgit Grimmeisen, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der LTS, überreicht Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz einen der Desinfektionsspender. Christoph Terno nimmt die restlichen sieben entgegen. Foto: Sascha Valentin

Birgit Grimmeisen, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der LTS, überreicht Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz einen der Desinfektionsspender. Christoph Terno nimmt die restlichen sieben entgegen. Foto: Sascha Valentin

In den Klassenräumen sind die Tische so weit auseinander gestellt, dass der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten wird. Foto: Sascha Valentin

In den Klassenräumen sind die Tische so weit auseinander gestellt, dass der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten wird. Foto: Sascha Valentin

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