Lahnwanderweg ist Deutschlands zweitschönste Strecke

BIEDENKOPF/BIEBERTAL/BRAUNFELS/VILLMAR - Deutschlands zweitschönster Mehrtages-Wanderweg führt durch das Lahntal. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Abstimmung. Das Team von "Deutschlands schönster Wanderweg" hatte dafür zehn Mehrtagestouren und 15 Tagestouren ausgewählt.

Knapp 40 000 Menschen haben abgestimmt und den Lahnwanderweg auf den zweiten Platz in der Kategorie der Mehrtagestouren gewählt. Philipp Borchardt, Geschäftsführer beim Lahntal Tourismus Verband, ist stolz, "Wir haben uns sehr gefreut, zu den zehn Wanderwegen deutschlandweit zu gehören, die von der Fachjury in dieser Kategorie nominiert wurden. Dass der Lahnwanderweg dann bei der Publikumswahl sogar den zweiten Platz erreicht hat, ist ein großer Erfolg." Borchardt ist sich sicher: "Ohne die Unterstützung der Menschen aus dem Lahntal und den angrenzenden Regionen, die für den Lahnwanderweg gestimmt haben, wäre dieses tolle Ergebnis nicht möglich gewesen. Dieser zweite Platz ist daher ein Gewinn des gesamten Lahntals."

Der Lahnwanderweg erhielt 3748 Stimmen, was einem Anteil von 17,94 Prozent entspricht. Der erste Platz bei den Mehrtagestouren ging an den VulkaMaar-Pfad in der Eifel. Den dritten Platz belegte die Murgleiter aus dem Schwarzwald.

"Dass so viele Menschen wie nie zuvor abgestimmt haben, zeigt, dass Wandern immer beliebter wird. Es zeigt auch, dass sich die Arbeit lohnt, die vor Ort in eine gute Qualität der Wege gesteckt wird. Unser Dank gilt hier den Wegepatinnen, Wegepaten und Kommunen, die dafür sorgen, dass der Lahnwanderweg dauerhaft ein wunderschönes Wandererlebnis bietet", sagte Borchardt abschließend.

Nächstes Jahr feiert der Lahnwanderweg sein zehn-jähriges Bestehen. Eine Veranstaltungsreihe ist geplant, bei der Wanderfans den Lahnwanderweg auf unterschiedliche Art und Weise entdecken können.