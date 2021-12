Land sagt 1,5 Millionen Euro für neue Park-&-Ride-Anlage zu

Der alte Güterschuppen am Biedenkopfer Bahnhof wird Anfang 2022 abgerissen. Danach will die Stadt dort einen neuen Busbahnhof und in unmittelbarer Nähe entlang der Bahngleise in Richtung Frauental 70 Parkplätze bauen. 2022 will die Stadt das Bauprojekt ausschreiben und mit dem Bau loslegen. Foto: Susan Abbe