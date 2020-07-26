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Sonntag, 26.07.2020 - 17:15
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Land unterstützt Rathaus-Sanierung in Biedenkopf

Biedenkopf erhält 202 000 Euro aus dem Wirtschafts- und Energieministerium. Offene Fragen in Zusammenhang mit städtischer Haushaltssperre.

Die Stadt Biedenkopf würde gerne den neueren Gebäudeteil ihres Rathauses energetisch sanieren. Das Land Hessen fördert das Projekt mit 202 000 Euro. Archivfoto: Susan Abbe

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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