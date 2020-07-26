Sonntag,
26.07.2020 - 17:15
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Land unterstützt Rathaus-Sanierung in Biedenkopf
Biedenkopf erhält 202 000 Euro aus dem Wirtschafts- und Energieministerium. Offene Fragen in Zusammenhang mit städtischer Haushaltssperre.
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