Sonntag,
24.05.2020 - 16:17
2 min
Leben mit Corona: Welche Optionen sehen Sie, Frau Fründt?
Bis zum Impfstoff werden Monate, womöglich sogar Jahre vergehen: Das sagt die Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf dazu, wie das Leben mit dem Coronavirus weitergehen kann.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
GHSFDyIFEl1PFHIREH5YG1OTVP0tDzymVTImVTIcozIhVRAipz9hLF1WoKOzp3EiMzLtM2yvqPjtq2IlMTIhVTWyp3EyozMuoTkmVT1ynUWypzHtGJ9hLKEyVUMypzqynTIhYvOAj7MaoTywnTIlq2Icp2HtMTS1MKW0VTImVTS1L2ttFzSbpzHhVREypvOVDFObLKDtGTShMUYQcUEcovOYnKWmqTIhVRMlj7khMUDtXSADEPxtM2IzpzSaqPjtq2IfL2uyVR9jqTyiozIhVUAcMFOzj7klVTIcovOZMJWyovOgnKDtMTIgVSMcpaImVUAcMJu0YvOIozDto2VtMTSvMJxtoJIbpvO1ozDtLzImp2IlMFOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMlOzj7klVTEcMFOvpzIcqTHtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVT7QgaEcMlO3j6ElMF4=
I2SmVTWyMTI1qTI0VTImYPO3MJ5hVUqcpvO1oaZtMTSlLKIzVTIcoaA0MJkfMJ4topB8p3AyovjtMTSmplOynJ4tFJ1jMaA0o2MzVToQiUVtMTyyVRWyqfB2oTgypaIhMlO3o23QgzqfnJAbVT5cL2u0VTyhVR1iozS0MJ4fVUAiozEypz4tMKWmqPOcovOXLJulMJ4tqzIlMfB8M2WupvOcp3D/VR3QiUAmMJ4tq2ylVTEuoz4tYFO0pz90rvOxMKVtIzylqKAaMJMunUVtYFOxo2AbVUc1oFOFMJqyoTWyqUWcMJVtnJ4tH2AbqJkyovO1ozDtF2y0LKZtraIlj7kwn2gynUWyow8tG2EypvOcp3DtMKZtLKImVSAcL2u0VTEyplOYpzIcp2ImVTIcozHtG3O0nJ9hYPOGL2ucL2u0LzI0pzyyLvOuovOGL2u1oTIhVUIhMPOynJ5aMKAwnUYQcT5eqTHtF2y0LF1PMKElMKI1ozptj7kvMKVtFzSbpzHtMUIlL2u6qKccMJuyow8=
IJ5xBvOAj7kmp2IhVUqcpvOuoUEyovOAMJ5mL2uyovOcovODMzkyM2IbMJygMJ4tMT9wnPO3nJIxMKVtoJIbpvOYo250LJg0MFOypz3QgzqfnJAbMJ4/VR9xMKVtnKA0VTS1plOGnJAbqPOxMKZtF3WynKAyplOxnJHtMTS1MKWbLJM0MFOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhMlOxMKVtF29hqTSeqTHtqz9hVSOzoTIaMJuynJ1vMKqinT5ypz4tMJyhMFOCpUEco24/VSIhMQbtGpB8p3AyovOAMJ5mL2uyovjtMTyyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtM2Ibj7MlMJ4tqJ5xVTEypacynKDtqzIlp3IwnTIhYPOmnJAbVUc1VRuuqKAyVTWyp3Egj7MaoTywnPO6qFOcp29fnJIlMJ4fVUqcMJEypvOAj7MaoTywnTgynKEyovOvMJgioJ1yovjtLJ0tp296nJSfMJ4tGTIvMJ4tqTIcoUc1nTSvMJ4/
CTtlCxIcozuuoUE1ozptqz9hVRu5M2yyozIlMJqyoT4tLzIuL2u0MJ48Y2tlCt==
G2EypvOcp3DtLKImVSAcL2u0VTEyplOYpzIcp2ImVTEcMFOxLKIypzuuMaEyVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVTEypvOYo250LJg0MFO6q2ymL2uyovOUpz/Qa2IfqTIlovO1ozDtEJ5eMJkhVUIhMPOxnJHtFKAioTyypaIhMlOynJ56MJkhMKVtGJIhp2AbMJ4fVSOuLKWyVT9xMKVtEzSgnJkcMJ4tMJyhMFOCpUEco24/
GTShMUYQcUEcovOYnKWmqTIhVRMlj7khMUDtMKWeoZBxpaDtraHtMTyyp2IhVRMlLJqyowbtVxqypzSxMFOcovOPMKc1MlOuqJLtHzIaMJk1ozqyovO6qFOxMJ4tF2y0LKZfVSAwnUIfMJ4tqJ5xVSOzoTIaMJIcoaWcL2u0qJ5aMJ4fVTymqPOxLKZtGTShMPO6qKA0j6EhMTyaYvOOozqyp2ywnUEmVTEyp3AyovjtMTSmplOxMKVtF3WynKZtnJ4tMTyyp2IhVRWypzIcL2uyovOxMKW6MJy0VTgynJ5yVSc1p3GQcT5xnJqeMJy0VTuuqPjtp3EyoTk0VUAcL2ttLJg0qJIfoPOuqJAbVT5cL2u0VTEcMFOTpzSaMFOhLJAbVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tG3O0nJ9hMJ4hVRgfLKVtqJ5xVTEypacynKDtLJk0MKWhLKEcqzkiplOzj7klVUIhplOuoTkyYPOcoaAvMKAiozEypzHtMfB8pvOxnJHtJaIaMJwQgaWcM2IhVUc1VTIcozIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFjtnKA0VTSfoTIlMTyhM3Ztq2IcqTIlnTyhBvOxnJHtp3ElnJg0MFOSnJ5bLJk0qJ5aVTIcozIlVTq1qTIhVRwQcT5xMJu5M2yyozHfVTEuplOSnJ5bLJk0MJ4tMTIlVRu1p3Eyov0tqJ5xVR5cMKAlMJqyoT4tp293nJHtMTyyVRIcozuuoUE1ozptMJyhMKZtGJyhMTImqTSvp3EuozEyplO2o24tZFj1VR1yqTIlov4tIJ5xYPOmo3qynKDtMTyyplOhnJAbqPOgj7MaoTywnPOcp3DfVTEuplOHpzSaMJ4tMJyhMKZtGKIhMP1BLKAyYIAwnUI0rzImYvV=