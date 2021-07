4 min

Lehrerin wird 100: "Die Gelo ist streng, aber gerecht"

Ein Jahrhundert-Erlebnis: Annemarie Gelowicz-Fonfara, lange Jahre Lehrerin an der Stadtschule in Biedenkopf, wird am Sonntag, 25. Juli, 100 Jahre alt.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf