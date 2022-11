"Licht aus, Taschenlampe an"

Mit der Taschenlampe ins Museum heißt es in Biedenkopf am 19. November. (© rottenman/stock.adobe)

BIEDENKOPF - Zum Ende der Besuchersaison im Hinterlandmuseum in Biedenkopf heißt es wieder "Licht aus" und "Taschenlampe an": Bei einer etwa einstündigen Führung mit Taschenlampen durch das Museum haben am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr alle Interessierten Gelegenheit, die Museumsobjekte bei wechselnder Beleuchtung und Schattenspiel im ansonsten dunklen Schlossgebäude zu betrachten.

Eine Anmeldung bis zum Samstag, 19. November, 18 Uhr ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 2 Euro (inklusive Eintritt). Mitzubringen ist eine eigene Taschenlampe. Obwohl die Besuchersaison am 20. November endet, kann das Museum nach Voranmeldung auch während der Winterpause von Gruppen ab zehn Personen besichtigt werden.

Schattenspiel und neue Ansichten

Anmeldung zur Taschenlampenführung und Gruppenanmeldungen während der Winterpause unter der Telefonnummer 06461-924651 oder per E-Mail an die Adresse hinterlandmuseum@ marburg-biedenkopf.de.