Liebeslied wirbt für Biedenkopfer Musical

Ein Bild vom Videodreh für das Musical "Der Stadtbrand" mit Lorena Dehmelt und Stefan Briel. Der Clip bietet einen Vorgeschmack auf die Biedenkopfer Schlossfestspiele des nächsten Jahres - auch hier gibt es eine coronabedingte Zwangspause. Foto: Mark Adel
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LORENA DEHMELT
Die Hamburgerin Lorena Dehmelt übernimmt eine der Hauptrollen im
Musical "Der Stadtbrand"Bereits in jungen Jahren gehörten Gesang, Tanz und Schauspiel zu den größten Leidenschaften der 22-Jährigen. Von 2016 bis 2019 absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich anerkannten Bühnendarstellerin an der Stage School Hamburg, sie sie erfolgreich mit Auszeichnung abschloss.
Bereits in ihrer Heimat Baden-Württemberg sammelte sie die ersten
Bühnenerfahrungen in Laienproduktionen wie "Einer flog über das Kuckucksnest" (2016), "Club der toten Dichter" (2015) und "Alles gecloud" (2014). Außerdem stand sie regelmäßig im Rahmen ihrer Showgruppe bei verschiedenen Events, sowohl mit Gesang als auch mit Tanz, auf der Bühne. Schon während ihrer Ausbildung spielte sie Renfield in "Dracula - das Musical" (2018) und wirkte zudem regelmäßig in der "Jubiläumsgala" und den sogenannten "Monday Night Performances", im First Stage Theater Altona, mit.
In der Abschlussproduktion ihres Jahrgangs, im Sommer 2019, durfte sie in "Carrie - das Musical" die
Hauptrolle der Carrie White verkörpern. Von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 tourte sie mit "Chaplin - Das Musical" als junger Charlie Chaplin durch Deutschland und die Schweiz. Jetzt freut sie sich sehr darauf, erstmals Erfahrungen im Bereich der Festspiele sammeln und als Miriam in "der Stadtbrand" auf der Bühne stehen zu dürfen.
Was sie an dieser Produktion so besonders findet, ist, dass sie auf einer
wahren historischen Begebenheit beruht, was dem Stück noch mehr Leben einhaucht und man zusätzlich auf künstlerische Weise, mit Musik und Schauspiel, einiges über die damalige Geschichte von Biedenkopf erfährt.
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