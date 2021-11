Lions Club verkäuft wieder Adventskalender

Der Lions Club fragt in diesem Jahr wieder: Wo wurde das Foto aufgenommen, das den Adventskalender ziert? Repro: Karl Brunner

BIEDENKOPF - Der Biedenkopfer Lions Club setzt seine beliebte Adventskalender-Aktion in diesem Jahr fort. Seit Montag stehen 5500 Kalender im Hinterland zum Verkauf - erneut zum Preis von fünf Euro. Der Erlös geht an Projekte und Einrichtungen, die Kinder im Hinterland unterstützen.

Wie im Vorjahr gibt es zwei Hauptpreise zu gewinnen: einen Marken-Kaffeevollautomaten im Wert von mehr als 800 Euro sowie ein iPhone 13 Mini. Doch auch die Gewinne der anderen Tage könnten sich sehen lassen, betont Karl Brunner, der die Aktion seit vielen Jahren betreut. An den meisten Tagen gibt es drei oder mehr Gewinne: Gutscheine heimischer Gastronomen, Bargeld sowie Sachpreise von Einzelhändlern und Dienstleistern im Hinterland.

Jeder Adventskalender hat eine Gewinnnummer und kann einmal gewinnen. Die Gewinnnummern werden am 29. November unter notarieller Aufsicht gezogen und ab dem 1. Dezember täglich frühmorgens im Hinterländer Anzeiger und später auf der Homepage des Lions Club Biedenkopf veröffentlicht. Zum dritten Mal findet in diesem Jahr das Sonderrätsel statt: Es gilt zu erraten, in welchem Ortsteil das Gebäude zu finden ist, das auf der Vorderseite abgebildet ist. Wer dem Lions Club die richtige Antwort rechtzeitig zusendet, kann auch unabhängig von der Losnummer seines Kalenders gewinnen.

Gutscheine heimischer Gastronomen und mehr

Ausdrücklich ruft der Lions Club auf, mit dem Kauf der Kalender nicht zu lange zu warten. Denn der Verkauf endet am 27. November, damit noch rechtzeitig vor der Adventszeit die Auslosung stattfinden kann. Zu haben sind die Kalender seit Montag in den Kindertagesstätten, in Banken und Sparkassen sowie in vielen Geschäften im Hinterland.

Der Lions Club freut sich nach eigenen Worten, die Aktion dank der Mithilfe vieler Sponsoren wieder starten zu können. "Die Menschen sehnen sich nach einem Stück Normalität, Adventsstimmung und knisternder Spannung", schreibt Karl Brunner. "Für all das steht der Adventskalender des Lions Clubs Biedenkopf."