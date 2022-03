Mahnwache und Friedensgebete auf der Bleiche

Ein Herz für die Ukraine und ihre Menschen wollen die Biedenkopfer am Mittwoch, 16. März, bei einer Mahnwache zeigen. Symbolfoto: David Young/dpa

BIEDENKOPF - Ein starkes Zeichen für Frieden und Freiheit setzen - das plant die Stadt Biedenkopf mit einer Friedenswache am Mittwoch, 16. März, um 18 Uhr auf dem Festplatz auf der Bleiche (Obermühlsweg). Die Idee dazu, so teilt der Magistrat mit, sei anlässlich des Ukraine-Krieges im Ältestenrat entstanden. Die Leitung der Versammlung, die als stille Mahnwache ohne Redebeiträge durchgeführt werden soll, wird der Stadtverordnetenvorsteher Siegfried Engelbach übernehmen.

Der genaue Ablauf werde noch in Abstimmung mit den kirchlichen Vertretern festgelegt, die ebenfalls zur Teilnahme aufrufen. Derzeit gehe man von circa 200 bis 300 Teilnehmern aus. Die Bleiche biete auch die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen unter Berücksichtigung der Abstandsregel teilnehmen können. Es herrscht Maskenpflicht. Die Stadt sagt, dass es schön wäre, wenn die Teilnehmer ein Licht mitbringen könnten (möglichst elektrisch, auf keinen Fall Fackeln). Parkmöglichkeiten würden auf der Bleiche zur Verfügung gestellt.

Die Kirchengemeinden in und um Biedenkopf bieten darüber hinaus jeden Freitag um 18 Uhr ökumenische Friedensgebete an. Aufgrund der Situation in der Ukraine hat sich die Kirchengemeinde Biedenkopf dazu entschlossen statt der Passionsandachten, die jeden Freitag in der Hospitalkirche angedacht waren, zu den Friedensgebeten und Mahnwachen einzuladen. Das heißt, die Passionsandachten in der Hospitalkirche finden in diesem Jahr nicht statt beziehungsweise werden durch die Friedensgebete ersetzt. Weitere Termine: 18. März: Hospitalkirche; 25. März: Kirche Wallau; 1. April: Hospitalkirche; 8. April: Kirche Wallau.