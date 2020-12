Manfred Schmidt führt die SPD-Ortsbeirats-Liste in Breidenstein an

Der amtierende Ortsvorsteher Manfred Schmidt führt auch bei der Kommunalwahl 2021 die Ortsbeirats-Kandidatenliste der Breidensteiner SPD an. Foto: SPD Breidenstein

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Der SPD Ortsverein Breidenstein hat während seiner Jahreshauptversammlung seine Ortsbeiratskandidaten für die Kommunalwahl 2021 aufgestellt. Der bisherige Ortsvorsteher Manfred Schmidt führt die Liste an.

Die weiteren SPD-Kandidaten für den Breidensteiner Ortsbeirat sind Dietrich Schwarz, Christian Schneider, Florian Müller und Klaus Becker. "Ich freue mich auf die nächste Zeit, denn mit diesem Team werden wir viel erreichen", freute sich der Breidensteiner SPD-Chef Christoph Schwarz. Ortsvorsteher Manfred Schmidt sei weiterhin voller Tatendrang. Dietrich Schwarz habe früher schon einmal für den Ortsbeirat kandidiert. Christian Schneider, Florian Müller und Klaus Becker seien Familienväter, die sich in Vereinen engagieren und Impulse geben könnten.

Auch das Wahlprogramm für die anstehende Kommunalwahl steht schon. Eine Idee der Ortsbeiratskandidaten ist es, sich für eine Eislauffläche am Perfstausee einzusetzen. Der Perfstausee soll sowieso ein großes Thema werden. Die Attraktivitätssteigerung liege allen Beteiligten der SPD am Herzen und werde sicher auf der Agenda ganz oben stehen.

Auch ein neues Baugebiet in Breidenstein strebt die Breidensteiner SPD an. Manfred Schmidt erklärt: In Breidenstein stehe kein Haus lange leer. Für Häuser, die verkauft werden, gebe es meist mehrere Interessenten. Aus diesem Grund brauche Breidenstein neues Bauland.

Auch für einen neuen Radweg entlang der Bundesstraße in Richtung Breidenbach wollen sich die Ortsbeiratskandidaten stark machen. Gerade auch mit Blick auf die Ausbildungszentren der Firma Christmann und Pfeiffer.

Hausmeisterwohnung für Vereine umbauen

Wichtig sei der SPD Breidenstein das Thema Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr. Ein erster Schritt sei schon mit der neuen Ortsmitte beschritten worden, welcher die Handschrift der SPD trage. Die SPD-Ortsbeiratskandidaten wollen zum Thema weitere Ideen entwickeln.

Auch die Hausmeisterwohnung im Bürgerhaus ist Thema bei der SPD. Eventuell könne die Wohnung zu Vereinsräumen ausgebaut oder in ein kleines Dorfcafé umgewandelt werden.

Im Rückblick sprachen die Breidensteiner SPD-Mitglieder auch über die zurückliegende Wahlperiode. Die SPD habe in den vergangenen Jahren viele Punkte ihres letzten Wahlprogramms umgesetzt. Am Friedhof wurden Friedhofskapelle und Turm gestrichen, der Weg zu den Grabfeldern gepflastert und die Baumbestattung eingerichtet. An der Freizeithalle und am Bürgerhaus habe sich einiges getan. Wie gut das Zusammenspiel zwischen Breidensteiner Unternehmen und dem Ortsbeirat funktioniert, zeige sich an gesammelten Spenden von 15 000 Euro, die für neue Küchenmöbel gedacht sind.

Die Breidensteiner Kandidaten für das Biedenkopfer Stadtparlament sind übrigens ebenfalls schon nominiert. Ewald Achenbach, Christoph Schwarz, Britta Schlenkrich-Schwarz und Meikel Busch treten zur Wahl an.

Ein Grußwort bei der Jahreshauptversammlung sprach Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD). Und der Geschäftsführer der unteren Wasserbehörde, Mike Klotz, stand den Mitgliedern zum Thema Perfstausee Rede und Antwort.