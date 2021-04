Mängel am Radweg digital melden

In Biedenkopf können Radler Schäden an Radwegen nun über eine Meldeplattform weitergeben. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Biedenkopf (red). Ab sofort können Radfahrer auch in Biedenkopf über die Meldeplattform Radverkehr Mängel im Radwegenetz melden. Damit gehört die Stadt Biedenkopf laut Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) zu rund 260 Kommunen in Hessen, die an die Meldeplattform angebunden wurden.

So wird sichergestellt, dass die eingegebenen Anregungen und Meldungen einen Ansprechpartner der Verwaltung vor Ort erreichen. Und das unabhängig von den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung und ohne, dass der Meldende wissen muss, wer für sein Anliegen zuständig ist. Dies führt zu einer mittel- bis langfristigen Verbesserung der Radinfrastruktur in Biedenkopf. Anfang März 2018 ist die Meldeplattform Radverkehr Hessen an den Start gegangen. Erkannte Mängel können mit Hilfe von Kategorien beschrieben und bei Bedarf mit eigenen Fotos veranschaulicht werden. Eine digitale Karte hilft bei der Verortung der Meldung.

Ist die Meldung eingegeben, ermittelt die Meldeplattform die zuständige Kommune und informiert automatisch den zugehörigen Ansprechpartner vor Ort.

Die Meldeplattform ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen und beliebten Instrument der Radverkehrsförderung geworden.

Erreichbar ist die Meldeplattform Radverkehr über www.meldeplattform-

radverkehr.de.