Männergesellschaft Hasenlauf feiert 50-Jähriges

So farbenfroh präsentiert sich die Männergesellschaft Hasenlauf bei der Nachfeier des Biedenkopfer Grenzgangs im Jahr 2019. Foto: Stefan Vomhof

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Biedenkopf (red). Ein Jahr nach dem Biedenkopfer Grenzgang hat die Männergesellschaft Hasenlauf erneut Anlass zu feiern. Seit 1970 nehmen die Hasenläufer am Grenzgangsgeschehen teil. Geplant wird die 50-Jahrfeier für den 22. August. Der Vorstand hofft, dass bis dahin solche Veranstaltungen wieder möglich sein werden.

Der eigentliche Geburtstag liegt kurz nach dem 1970er Aufruf des Komitees zur Gründung von Männergesellschaften (MG).

21 Bürger gründen Gesellschaft unter Arbeitstitel

Am 10. April kamen daraufhin 21 Bürger im damaligen Schlosshotel zusammen und gründeten die neue Gesellschaft zunächst unter dem Arbeitstitel "Hasenlauf/Altenstadt".

Hervorgegangen war die neue Gesellschaft im Wesentlichen aus der MG Hain- und Nebenstraßen, wie es damals noch hieß. Diese war schon beim Grenzgang 1963 die größte gewesen. Der Zuzug in die Neubaugebiete oberhalb der Hainstraße machte die Überlegungen zur Teilung der Gesellschaft notwendig.

Die neue Gesellschaft musste nahezu bei Null anfangen. Zunächst galt es, einen Name festzulegen. Dieser blieb bis zur Versammlung am 30. April strittig. Dort wurde er endgültig mit "Hasenlauf" ohne irgendwelche Zusätze festgelegt. Auf derselben Versammlung wurde auch klar, dass sich die Hasenläufer einen eigenen Waldplatz schaffen müssen. Eine Platzfindungskommission legte den Standort fest. Der neue Platz musste nun gerodet und eingeebnet werden. Am westlichen Ende des Platzes entstand innerhalb weniger Wochen eine komplette Hütte mit Theke. Am 18. Juli wurde bereits Richtfest gefeiert.

Und es mussten noch weitere Dinge erledigt werden, damit die Hasenläufer als vollwertige Gesellschaft über die Grenze gehen konnten. Die neue Männergesellschaft benötigte auch eine Fahne. Ein vom Wallauer Künstler Rudibert Halver erarbeiteter Entwurf wurde von den Bürgern für gut befunden und zügig umgesetzt. Die neue Fahne wurde am 7. August feierlich auf dem neuen Waldplatz geweiht und in den Kreis der übrigen Grenzgangsfahnen aufgenommen.

Zum Grenzgangfest 1970 hatte die Gesellschaft 90 Mitglieder und ging mit vier Führern über die Grenze. Mittlerweile ist sie zu einer der großen Gesellschaften herangewachsen und im vergangenen Jahr zum zweiten Mal mit sechs Führern über die Grenze gegangen.

Zum Jubiläum hofft sie, zusammen mit ihren Burschen und Mädchen, sowie den Repräsentanten des letzten Grenzgangs und der anderen Gesellschaften auf ihrem Waldplatz feiern zu können.