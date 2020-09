Marburg-Biedenkopf: Drastischer Anstieg der Corona-Fälle

Symbolbild. Archivfoto: vchalup/stock.adobe.com

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist binnen der letzten 24 Stunden hochgeschnellt: Im Vergleich zum Vortag betreut das Gesundheitsamt am Donnerstag, 24. September, 22 neue Corona-Fälle. Somit liegt die Zahl der aktiven Fälle jetzt bei 49. Dies teilte der Kreis am Nachmittag mit. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Corona-Infektionen beläuft sich inzwischen auf 421.

Von den aktiven Fällen werden aktuell fünf Personen stationär behandelt, davon zwei Personen auf einer Intensivstation. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis liegt bei 17,4.

Im Falle des bereits am Montag gemeldeten positiven Corona-Tests eines Schülers einer zwölften Klasse der beruflichen Schulen Kirchhain werden die in Quarantäne befindlichen 25 Mitschüler am Freitag auf das Virus getestet. Dazu kommt ein neuer Fall an der gleichen Schule in der elften Klasse - hier müssen 17 Schüler in Quarantäne. Die Tests der übrigen Schülerinnen und Schüler erfolgt ebenso morgen.

Ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde ein Schüler einer elften Klasse der Elisabethschule Marburg. Für die gesamte Klasse wurde Quarantäne angeordnet.

Unterdessen ist das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf auch mit der Aufarbeitung von fünf Infektionsfällen am Universitätsklinikum in Marburg befasst. Dort ist bei zwei Patienten und drei Mitarbeitenden eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.