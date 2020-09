Marburg-Biedenkopf: Zehn Corona-Fälle dazu, neun Patienten genesen

Symbolbild. Archivfoto: Chaiphorn/stock.adobe.com

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Coronavirus breitet sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf immer weiter aus. Gegenüber der Tagesmeldung vom Freitag gab es bis zum Sonntag, 20. September, zehn neue Fälle. Allerdings gelten neun bisher erkrankte Personen als genesen, sodass das Gesundheitsamts des Kreises mit Stand vom Sonntag um 11.20 Uhr 25 aktive Fälle zu betreuen hat.

Schwerpunkt liegt bei den über 50-Jährigen

Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus beläuft sich auf 391.

Von den aktiven Fällen werden aktuell drei Personen stationär behandelt, davon zwei auf einer Intensivstation.

Für die aktiven Fälle mit Stand vom Freitag hat das Gesundheitsamt eine Verteilung nach Altersgruppe bekannt gegeben. Keine Betroffenen gab es bei den bis zu Neunjährigen. Zwei Fälle waren bei den 10- bis 19-Jährigen registriert. Sechs Patienten gab es in der Altersgruppe der 20 bis 29 Jahre. Keine Betroffenen zählt der Kreis bei Menschen zwischen 30 und 39 Jahren. Zwei Fälle gab es in der Altersspanne von 40 bis 49 Jahre. Am stärksten betroffen war am Ende der vorigen Woche die Gruppe der Menschen zwischen 50 und 59 Jahren. Hier gab es neun Patienten.

Je ein Fall fiel in der Altersgruppe 60 bis 69 sowie 70 bis 79 Jahre. Zwei Fälle entfielen auf die Achtzigjährigen und ein Betroffener war älter als 90 Jahre.