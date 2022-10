Marco Scheffel feiert Jubiläum

Arbeitsjubiläum bei Henkel Modellbau (v. l.): Geschäftsführer Christoph Henkel, Marco und Sabine Scheffel sowie Geschäftsführer Harald Henkel. Foto: Henkel Modellbau

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Marco Scheffel hat jetzt sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum bei der Firma Henkel Modellbau in Breidenstein gefeiert. In einer Pressemitteilung erläutert das Unternehmen seinen Werdegang.

Scheffel, der in Wallau wohnt, arbeitete nach einer Ausbildung zum Modellbauer, Fachrichtung Produktionsmodellbau und der Gesellenprüfung Anfang 2001 zunächst als Modellbauer. Nach dem Wehrdienst wurde er dann als CNC-Fräser eingesetzt. Den Industriemeister Metall erwarb er 2008 an der Abendschule. Seit 2009 ist Scheffel Leiter der mechanischen Bearbeitung. Im Jahr 2020 wurden die Bereiche CAM und CNC-Fertigung in einer Abteilung Mechanische Fertigung zusammengefasst. Damit führe Scheffel die größte Abteilung im Haus. Die damit verbundene größere Personalverantwortung nehme er sehr engagiert wahr, lobte die Geschäftsführung.

Durch regelmäßigen Kontakt mit Kunden sei er in die Auftragsbearbeitung, Angebotserstellung und in strategische Fragestellungen eingebunden. Auch die Nutzung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Softwareprogramme liege ihm am Herzen.