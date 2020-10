Maskenpflicht im Unterricht: Eltern üben Kritik

Das Gesundheitsamt hat für 16 Schulklassen an zwölf Schulen im Kreis eine Quarantäne verhängt, da es in diesen Klassen jeweils einzelne Corona-Infektionen gegeben hat. Davon betroffen sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung rund 300 Schüler an den Kaufmännischen Schulen, an der Adolf-Reichwein-Schule, an der Waldorfschule, an der Käthe-Kollwitz-Schule (alle in Marburg), an der Grundschule Biedenkopf, an der Hinterlandschule Breidenbach, an der Lahntalschule Biedenkopf, an der Gesamtschule Niederwalgern, an der Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf, an der Alfred-Wegener-Schule in Kirchhain, an der Grundschule in Kirchhain und am Gymnasium Philippinum in Marburg.

Teilweise greift hier schon die Maskenpflicht und das Lüftungsgebot für den Unterricht: Wenn beide Vorgaben eingehalten werden, könne es ausreichen, nur die unmittelbaren Sitznachbarn eines infizierten Schülers als Kontaktperson in Quarantäne zu schicken und nicht die ganze Klasse. Diese Strategie helfe, die Auswirkungen eines Corona-Falles auf eine Schulklasse zu verringern, sagt Birgit Wollenberg, Leiterin des Gesundheitsamts. "Das ist aber immer eine Einzelfallentscheidung und hängt davon ab, dass die Regeln eingehalten worden sind." Auch sei bisher deutlich geworden, dass die Virus-Übertragung innerhalb der Schule eine Ausnahme sei.

Auch die Corona-Ausbrüche in zwei Alten- und Pflegeheimen beschäftigt die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes derzeit. In einer Einrichtung in Kirchhain und in einer Einrichtung in Marburg sind mehrere Bewohner sowie Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In der Einrichtung in Kirchhain sind 25 Bewohner sowie zwölf Mitarbeiter in einem Wohnbereich betroffen, davon befinden sich sechs in stationärer Behandlung im Krankenhaus. In der Einrichtung in Marburg sind 23 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter betroffen. "Beide Fälle machen deutlich, dass solche Ausbrüche trotz guter Hygienekonzepte und deren Einhaltung nicht immer auszuschließen sind", unterstrich Birgit Wollenberg. In beiden Einrichtungen seien die Infektionsketten nachvollziehbar. Hinweise auf einen Eintrag der Infektion von außen gebe es nicht. (mad)