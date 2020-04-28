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Dienstag, 28.04.2020 - 19:00
4 min

Massiver Einbruch bei der Steuer

Biedenkopf rechnet damit, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr um mehrere Millionen unter den Erwartungen bleiben. Der Magistrat stoppt deshalb eine Vielzahl an Vorhaben.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Aus der geplanten "Park und Ride"-Anlage am Bahnhof Biedenkopf wird dieses Jahr wohl nichts werden. Foto: Susan Abbe

Aus der geplanten "Park und Ride"-Anlage am Bahnhof Biedenkopf wird dieses Jahr wohl nichts werden. Foto: Susan Abbe

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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