Mehr Covid-Patienten im Krankenhaus

Die Zahl der Betroffenen, die stationär im Krankenhaus betreut werden müssen, ist gestiegen.

MARBURG-BIEDENKOPF - Lediglich neun neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Montagabend, 16. November, gemeldet. Damit gibt es seit März 2822 registrierte Personen im Kreisgebiet.

Gestiegen ist gegenüber dem Wochenende die Zahl der Betroffenen, die stationär im Krankenhaus betreut werden müssen. Waren das am Sonntag noch 38 Menschen, so sind es am Montag 42. Die Zahl der Intensivpatienten beträgt weiterhin 14.

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuten am Montag 757 aktive Fälle. Das bedeutet gegenüber dem Vortrag einen Rückgang um 47 Personen.

Die Zahl der Genesenen ist um 56 auf 2041 Menschen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 24. Leicht gesunken ist der 7-Tage-Wert (Inzidenz) der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Der lag am Montag bei 168,3 (-2,5).

Spitzenreiter im kommunalen Ranking bei den Corona-Fällen im Landkreis war am Montag die Stadt Neustadt im Ostkreis mit 162 Fällen. Das sind im Vergleich zum Freitag 63 neue Betroffene. Nach Angaben des Landkreises hängt das damit zusammen, dass die Ergebnisse der Reihentestung nach Corona-Fällen in der dortigen hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) eingetroffen sind.

In der Stadt Marburg sind am Montag 146 Corona-Fälle registriert worden. Das ist der bisher niedrigste Wert im November. Auch in Stadtallendorf sind die Fallzahlen rückläufig. Dort wurden am Montag 143 Corona-Fälle aufgeführt.