Mehr Homeoffice und mehr „Teams“

BIEDENKOPF - (bün). Die Corona-Krise wird der Digitalisierung im Arbeitsleben einen gewaltigen Schub geben. Davon ist Michael Parsch, Geschäftsführer bei „Elkamet Kunststofftechnik“ in Biedenkopf, überzeugt. Er rechnet zudem damit, dass Homeoffice bei vielen Firmen auch nach dem Ende der Krise deutlich zunehmen wird. Das sagte er bei einem Online-Unternehmergespräch der Technischen Hochschule Mittelhessen in Biedenkopf.

Der Geschäftsführer berichtete von deutlichen Einbrüchen im Zuge der Corona-Krise. Zunächst habe es den „Elkamet“-Standort in China getroffen. In Deutschland sei der Umsatz im März zunächst stabil gewesen, sodass die Firma mit dem Geschäftsverlauf im ersten Quartal noch zufrieden war. „Der April wurde dann aber heftig“, berichtete Michael Parsch. Was der Firma vor allem zu schaffen machte: Ihre Kunden schlossen ihre Werke ohne vorherige Ankündigung.

Die Firma musste zur Kurzarbeit übergehen – und das bedeutete: Reduzierung auf die Hälfte der üblichen Arbeitszeit. „50 Prozent Kurzarbeit ist schon wirklich eine Nummer“, erklärte der Geschäftsführer. „Elkamet“ habe daher das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln auf 80 Prozent der üblichen Bezüge aufgestockt. Die Entscheidung als solche sei aber richtig gewesen, erklärte Parsch. Denn der Umsatz habe Ende April bei etwa 50 Prozent der geplanten Zahlen gelegen.

In den kommenden Monaten lief es laut Parsch dann zwar wieder etwas besser, wobei der Umsatz immer noch bei gerade einmal 60 Prozent der Planzahlen lag. Über das Kurzarbeitergeld habe man das jedoch gut abfangen können. „Wir werden ganz vernünftig durch die Krise kommen. Trotzdem ist die Situation so, dass wir uns fragen: ,Wie geht es nach dem Kurzarbeitergeld weiter?’“ Denn bis Mitte beziehungsweise Ende nächsten Jahres sei bestenfalls von 70 bis 80 Prozent der üblichen Umsätze auszugehen.

Mehr digital, weniger Reisen

Der Geschäftsführer von „Elkamet“ kann der Krise allerdings auch einige positive Dinge abgewinnen. So habe es bereits Regelungen für das Homeoffice gegeben, zudem sei die Ausstattung der Mitarbeiter mit Laptops gut. Daher habe die Firma die Zahl der Büroarbeitsplätze reduzieren können.

„Ich bin überzeugt, dass wir in höherem Maße als vor der Krise Homeoffice sehen werden“, sagte der Geschäftsführer. Für ihn sei Homeoffice nichts anderes als arbeiten an einem anderen Ort. Große Fortschritte sieht er auch beim Thema Digitalisierung. Es sei „unfassbar“, was inzwischen über „Teams“ laufe. Parsch: „Wir werden sicherlich den digitalen Weg stärker nutzen und weniger reisen.“