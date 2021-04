Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelangten Diebe in eine Gaststätte in der Thauwinkelstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr am Dienstag und 10.30 Uhr am Mittwoch. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die ungebetenen Gäste mehrere hundert Euro Bargeld. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, sucht Zeugen des Einbruchs.