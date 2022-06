Meik Tillmann ist Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins

Der Vorstand (vorn, v.l.): Meik Tillmann, Annett Bratschko, Andrea Schmitt, Kai Mohrherr und (hinten, v.l.) Ralf Debus, Lothar Runkel, Jörg Schmitt. Foto: Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN - Meik Tillmann ist neuer Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Eckelshausen. Er übernimmt das Amt von Lothar Runkel.

Es gab mehrere Wechsel im Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Lothar Runkel und Ralf Debus und die Beisitzerinnen Franziska Nassauer und Barbara Reitz gaben ihre Ämter ab. Meik Tillmann wurde zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Annett Bratschko ist neue Zweite Vorsitzende. Jörg Schmitt ist Kassierer, Kai Mohrherr ist Schriftführer. Andrea Schmitt, Lothar Runkel und Ralf Debus wurden zu Beisitzern gewählt.

Das Saftmobil kommt im Oktober nach Eckelshausen

Lothar Runkel berichtete, dass der Verein 14 Neu-Eintritte verzeichnen konnte. Viele neue Mitglieder kommen aus dem Eckelshäuser Neubaugebiet. Trotz Corona haben die Obst- und Gartenbauer sich zu einigen Aktivitäten zusammenfinden können. Sie brachten zum Beispiel zehn neue Nistkästen auf der Streuobstwiese an und haben Pflegearbeiten auf der Wiese durchgeführt. Sie haben das Insektenhotel auf Vordermann gebracht und Tische und Bänke gestrichen. Vereinsmitglieder haben zudem eine Insektenweide angelegt.

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen auch Ehrungen: Die Silbernadel für 15 Jahre Vorstandsarbeit erhielt Andrea Schmitt. Die Silbernadel für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft ging an Norbert Wunderlich, Timo Nispel, Lothar Debus, Iris Nassauer, Lars Nassauer, Carsten Müller, Petra Weber-Pfennig, Christine Fischbach-Reitz, Frank Peter Blöcher, Gerd Fischbach, Martin Fischbach, Stephan Schmidt, Mario Schmidt und Werner Schmidt.

Fotos Der Vorstand (vorn, v.l.): Meik Tillmann, Annett Bratschko, Andrea Schmitt, Kai Mohrherr und (hinten, v.l.) Ralf Debus, Lothar Runkel, Jörg Schmitt. Foto: Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen Der Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen hat in seiner Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen Der Obst- und Gartenbauverein hat zahlreiche Mitglieder mit der Goldnadel geehrt. Foto: Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen Der Obst- und Gartenbauverein hat zahlreiche Mitglieder mit der Silbernadel geehrt. Foto: Obst- und Gartenbauverein Eckelshausen 4

Die Goldnadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Ingrid Nassauer, Horst Fischbach, Edmund Weber, Bernd Schmidt, Herbert Nassauer, Siegfried Lenz, Gerhard Platt, Werner Fischbach und Klaus Schmidt.

Zu Ehrenmitgliedern hat der Obst- und Gartenbauverein Hermann Schüßler, Edmund Weber, Lothar Schmitt, Herbert Nassauer, Gerhard Blöcher, Hanne-Margarethe Kaufmann, Giso Dersch, Marianne Weber, Anneliese Kaufmann, Wolfgang Weber, Helmut Debus, Siegfried Lenz, Erhard Schmidt, Heinz Soldan und Manfred Werner ernannt.

Besonderen Dank richtete der Vorsitzende Meik Tillmann an Franziska Nassauer und Barbara Reitz, die nach 19 Jahren beziehungsweise 13 Jahren aus dem Vereinsvorstand ausschieden.

Auf dem Jahresprogramm 2022 steht am 30. Juli der Schnittkurs "Pflegeschnitt am Altbaum". Treffpunkt ist 10 Uhr auf der Streuobstwiese. Die Teilnahme ist für Mitglieder frei, Nicht-Mitglieder zahlen 8 Euro. Anmeldung per E-Mail an ogv@eckelshausen.de. In Planung ist das Projekt "Bänke-Rettung": Der Verein will die Bänke in der Gemarkung reparieren und sucht dazu Helfer. Am 30. Oktober kommt das Saftmobil nach Eckelshausen: Bürger können aus eigenen Äpfeln Saft pressen. Anmeldung per E-Mail an ogv@eckelshausen.de oder unter Telefon 01 72 - 6 50 30 53.