Mit dem X-Bus schnell vom Hinterland nach Dillenburg und Herborn

Busbahnhof am Gladenbacher Marktplatz. Von dort aus geht es nun mit den Fahrzeugen der sogenannten X-Linie schnell nach Herborn. Archivfoto: Meistrell

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Zum Fahrplanwechsel 2020/2021 weitet der RMV sein Angebot aus. Neben zusätzlichen Fahrten im regionalen Bahnverkehr liegt der Schwerpunkt bei den Regional- und Schnellbussen im Hinterland.

So bietet zum Beispiel die Linie RB 41 zukünftig montags bis freitags einen durchgängigen 30-Minuten-Takt zwischen Marburg und Gießen mit allen Unterwegshalten. Zwischen Gießen und Friedberg werden zwei Fahrten der Linie RB 49 (Friedberg - Hanau) verlängert.

Ohne Umstieg

von A nach B

Auf der Vogelsbergbahn (RB 45) wird der 30-Minuten-Takt im Abschnitt Gießen - Grünberg beziehungsweise Mücke ausgeweitet und gilt im Berufsverkehr bis 10 Uhr morgens sowie abends bis 20 Uhr. Am Abend werden in Gießen und Fulda einzelne Verbindungen in Richtung Alsfeld mit kürzeren Anschlüssen und schnelleren Fahrzeiten verbessert.

Neu im Fahrplan sind unter anderem zusätzliche Abendverbindungen mit Abfahrt in Gießen um 20.20 Uhr bis Alsfeld sowie um 21.11 Uhr bis Fulda. In der Gegenrichtung fährt eine neue Abendverbindung um 20.10 Uhr ab Fulda bis Gießen. Mit dem neuen Fahrplan optimiert der RMV sein Regionalbusnetz mit dichteren Takten und mehr schnellen Verbindungen.

Vor allem das Erfolgsmodell X-Bus erfährt einen weiteren Schub. Erst 2014 als Pilotversuch gestartet, wird das Angebot nun um drei neue auf insgesamt 22 Linien erweitert. Die drei neuen Linien bringen Fahrgäste von Alsfeld nach Bad Hersfeld, von Gladenbach nach Herborn und von Dillenburg nach Biedenkopf.

Der Ausbau der X-Bus-Linien führe insbesondere im ländlichen Raum zu einer Verbesserung des Mobilitätsangebots, teilte der RMV mit. So halbiert sich durch die neue Linie X 37 die Fahrtzeit zwischen Gladenbach und Herborn: Wo Fahrgäste bisher mehr als 75 Minuten unterwegs waren und mehrfach umsteigen mussten, bringt die X 37 sie künftig ohne Umstieg in gerade einmal 36 Minuten von A nach B. Auch optisch erfahren die Linien durch einheitliche Außenbeschriftung eine Aufwertung.

Zudem werden die Fahrgäste im kommenden Jahr über den Namen "ihrer" Linie abstimmen können.