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Donnerstag, 18.06.2020 - 05:30
4 min

Mit Kindern den Wald unter die Lupe nehmen

Urlaub zu Hause: Mit Picknick, Kompass und Fernglas im Rucksack wird eine Wanderung zum wunderbaren Ferientag

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Wer sich Zeit nimmt, findet im Wald viele Schätze: Die trockene Baumrinde tragen die Kinder während der ganzen Wanderung unverdrossen selbst. Foto: Susan Abbe

Wer sich Zeit nimmt, findet im Wald viele Schätze: Die trockene Baumrinde tragen die Kinder während der ganzen Wanderung unverdrossen selbst. Foto: Susan Abbe

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Fotos
Wer sich Zeit nimmt, findet im Wald viele Schätze: Die trockene Baumrinde tragen die Kinder während der ganzen Wanderung unverdrossen selbst. Foto: Susan Abbe

Wer sich Zeit nimmt, findet im Wald viele Schätze: Die trockene Baumrinde tragen die Kinder während der ganzen Wanderung unverdrossen selbst. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Die Kühe sorgen für viel Gesprächsstoff: Eines der Tiere hat gerade einen mächtigen Fladen fallen lassen. Foto: Susan Abbe

Die Kühe sorgen für viel Gesprächsstoff: Eines der Tiere hat gerade einen mächtigen Fladen fallen lassen. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Lange Stöcke sind toll, für eine Wanderung aber unpraktisch. Das sieht später auch der Sechsjährige noch ein. Foto: Susan Abbe

Lange Stöcke sind toll, für eine Wanderung aber unpraktisch. Das sieht später auch der Sechsjährige noch ein. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Mit der Lupe entdecken die Kinder auch kleine Tiere und Pilze an abgestorbenen Bäumen. Foto: Susan Abbe

Mit der Lupe entdecken die Kinder auch kleine Tiere und Pilze an abgestorbenen Bäumen. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Die Kinder entdecken Blüten wie diesen Fingerhut ám Wegesrand. Foto: Susan Abbe

Die Kinder entdecken Blüten wie diesen Fingerhut ám Wegesrand. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Familienwanderung: Ausgerüstet mit Kompass, Lupe und viel Zeit macht die Tour durch Wald und Wiesen Kindern und Eltern Spaß. Foto: Susan Abbe

Die Kinder lernen, dass die rot-schwarzen Käfer Streifenwanzen heißen. Foto: Susan Abbe

Die Kinder lernen, dass die rot-schwarzen Käfer Streifenwanzen heißen. Foto: Susan Abbe

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IDEEN FÜR DEN "URLAUB ZU HAUSE"?

Wie planen HA-Leser in diesem Jahr den "Urlaub zu Hause"? Welche Ideen haben Familien, Paare oder Freunde für einen Ferientag oder sogar für eine ganze Urlaubswoche auf Balkonien? Gibt es Tipps, mit denen die Radtour, die Schatzsuche, das Basteln, Handwerken und Gärtnern, der Kräuterspaziergang oder Sport sich nicht einfach nur wie Freizeit, sondern tatsächlich wie Urlaub anfühlt?

Wenn Sie solche Ideen haben, dann melden Sie sich doch bei uns in der HA-Redaktion. Wir suchen Menschen, die ihre persönlichen Pläne für den "Urlaub zu Hause" mit uns und unseren Lesern teilen möchten. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich mit dem Stichwort "Urlaub zu Hause" per E-Mail an lokalredaktion-hinterland@vrm.de oder unter Telefon 0 64 62 - 93 97 15.

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