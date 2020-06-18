Mit Kindern den Wald unter die Lupe nehmen

Wer sich Zeit nimmt, findet im Wald viele Schätze: Die trockene Baumrinde tragen die Kinder während der ganzen Wanderung unverdrossen selbst. Foto: Susan Abbe
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IDEEN FÜR DEN "URLAUB ZU HAUSE"?
Wie planen
HA-Leser in diesem Jahr den "Urlaub zu Hause"? Welche Ideen haben Familien, Paare oder Freunde für einen Ferientag oder sogar für eine ganze Urlaubswoche auf Balkonien? Gibt es Tipps, mit denen die Radtour, die Schatzsuche, das Basteln, Handwerken und Gärtnern, der Kräuterspaziergang oder Sport sich nicht einfach nur wie Freizeit, sondern tatsächlich wie Urlaub anfühlt?
Wenn Sie solche Ideen haben, dann melden Sie sich doch bei uns in der HA-Redaktion. Wir suchen Menschen, die ihre
persönlichen Pläne für den "Urlaub zu Hause" mit uns und unseren Lesern teilen möchten. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich mit dem Stichwort "Urlaub zu Hause" per E-Mail an lokalredaktion-hinterland@vrm.de oder unter Telefon 0 64 62 - 93 97 15.
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