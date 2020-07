Mit Stadtführer Christoph Kaiser unterwegs in Biedenkopf

Beim Stadtbrand 1717 wurde Biedenkopf fast völlig zerstört. Danach sollte die Stadt barock, mit neuer Straßenführung wieder aufgebaut werden. Doch noch bevor die Stadtplaner so weit waren, hatten die Biedenkopfer schon ein Haus in der Stadtgasse wieder aufgebaut. Es stand der neuen Planung im Wege - sodass es in der Oberstadt doch bei der alten Straßenführung blieb. Foto: Susan Abbe