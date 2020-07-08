Mittwoch, 08.07.2020 - 08:30
4 min
Mit Stadtführer Christoph Kaiser unterwegs in Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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STADTRUNDGÄNGE
Wer Biedenkopf selbstständig erkunden möchte, findet drei Vorschläge für Stadtrundgänge und viele historische Informationen auf www.biedenkopf.de unter "Unsere Stadt", dann "Virtueller Stadtrundgang".
Wer mit Stadtführer Christoph Kaiser eine Führung machen möchte, hat dazu - in Corona-Zeiten mit Abstand - Gelegenheit: Infos zu öffentlichen und privaten Führungen gibt es unter Telefon 0 64 61 - 8 84 60.
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