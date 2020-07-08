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Mittwoch, 08.07.2020 - 08:30
4 min

Mit Stadtführer Christoph Kaiser unterwegs in Biedenkopf

Biedenkopfs Oberstadt atmet Geschichte und ist deshalb ein lohnendes Ausflusgziel: Wir sind mit Stadtführer Christoph Kaiser zu einem kleinen Rundgang aufgebrochen.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Beim Stadtbrand 1717 wurde Biedenkopf fast völlig zerstört. Danach sollte die Stadt barock, mit neuer Straßenführung wieder aufgebaut werden. Doch noch bevor die Stadtplaner so weit waren, hatten die Biedenkopfer schon ein Haus in der Stadtgasse wieder aufgebaut. Es stand der neuen Planung im Wege - sodass es in der Oberstadt doch bei der alten Straßenführung blieb. Foto: Susan Abbe

Beim Stadtbrand 1717 wurde Biedenkopf fast völlig zerstört. Danach sollte die Stadt barock, mit neuer Straßenführung wieder aufgebaut werden. Doch noch bevor die Stadtplaner so weit waren, hatten die Biedenkopfer schon ein Haus in der Stadtgasse wieder aufgebaut. Es stand der neuen Planung im Wege - sodass es in der Oberstadt doch bei der alten Straßenführung blieb. Foto: Susan Abbe

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Fotos
Beim Stadtbrand 1717 wurde Biedenkopf fast völlig zerstört. Danach sollte die Stadt barock, mit neuer Straßenführung wieder aufgebaut werden. Doch noch bevor die Stadtplaner so weit waren, hatten die Biedenkopfer schon ein Haus in der Stadtgasse wieder aufgebaut. Es stand der neuen Planung im Wege - sodass es in der Oberstadt doch bei der alten Straßenführung blieb. Foto: Susan Abbe

Beim Stadtbrand 1717 wurde Biedenkopf fast völlig zerstört. Danach sollte die Stadt barock, mit neuer Straßenführung wieder aufgebaut werden. Doch noch bevor die Stadtplaner so weit waren, hatten die Biedenkopfer schon ein Haus in der Stadtgasse wieder aufgebaut. Es stand der neuen Planung im Wege - sodass es in der Oberstadt doch bei der alten Straßenführung blieb. Foto: Susan Abbe

Der Biedenkopfer Löwe zeigt dem Schloss die Zunge und dem Gericht seinen nackten Hintern. Foto: Susan Abbe

Der Biedenkopfer Löwe zeigt dem Schloss die Zunge und dem Gericht seinen nackten Hintern. Foto: Susan Abbe

Blick in den "Nonnenberg": Der Name verweist womöglich darauf, dass eine Ziegelbrennerei ansässig war, die bestimmte Dachziegeln - sogenannte "Nonnen" - hergestellt hat. Foto: Susan Abbe

Blick in den "Nonnenberg": Der Name verweist womöglich darauf, dass eine Ziegelbrennerei ansässig war, die bestimmte Dachziegeln - sogenannte "Nonnen" - hergestellt hat. Foto: Susan Abbe

Die Steine am Eckhaus Stadtgasse/Untergasse weisen auch darauf hin, dass hier einst das Biedenkopfer Stadttor stand. Foto: Susan Abbe

Die Steine am Eckhaus Stadtgasse/Untergasse weisen auch darauf hin, dass hier einst das Biedenkopfer Stadttor stand. Foto: Susan Abbe

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STADTRUNDGÄNGE

Wer Biedenkopf selbstständig erkunden möchte, findet drei Vorschläge für Stadtrundgänge und viele historische Informationen auf www.biedenkopf.de unter "Unsere Stadt", dann "Virtueller Stadtrundgang".

Wer mit Stadtführer Christoph Kaiser eine Führung machen möchte, hat dazu - in Corona-Zeiten mit Abstand - Gelegenheit: Infos zu öffentlichen und privaten Führungen gibt es unter Telefon 0 64 61 - 8 84 60.

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