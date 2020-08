Mit StudiumPlus den Karriere-Turbo einschalten

Marc Leske ist Fertigungsleiter bei Elkamet. (Foto: StudiumPlus)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BIEDENKOPF - (red). Vom dualen Studenten zum Leiter der Fertigung für den Geschäftsbereich Beleuchtungstechnik bei der Elkamet Kunststofftechnik GmbH in weniger als zehn Jahren – diesen Karriereweg hat Marc Leske absolviert.

Mit 20 Jahren begann der aus Ebsdorfergrund stammende Leske nach seinem Abitur 2009 ein duales Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Mittelstandsmanagement am StudiumPlus-Campus in Wetzlar. Das Praxis-Partnerunternehmen war sein heutiger Arbeitgeber Elkamet. Der Mittelständler aus Biedenkopf mit 1200 Beschäftigten ist Spezialist für Kunststoffteile für die Fahrzeug- und Beleuchtungsindustrie sowie Tanks.

„Mir war es wichtig, mein in der Theorie erworbenes Wissen direkt in der Praxis anwenden zu können“, berichtet Leske. „Außerdem war die Vergütung schon während des Studiums ein großer Pluspunkt.“ Nach dem Abschluss seines Studiums sammelte Leske zunächst ein Jahr lang Berufserfahrung im Bereich Vertrieb.

Praxisnähe und intensiver Austausch

2013 ermöglichte Elkamet Leske ein duales Master-Studium in Prozessmanagement in Wetzlar. 2014 wechselte er noch während seines Studiums in den Bereich Projektmanagement. „Sowohl im Bachelor- als auch im Master-Studium habe ich sehr von der Nähe zu den StudiumPlus-Dozenten profitiert“, berichtet er. „In den Lehrveranstaltungen und bei der Betreuung in den Praxisphasen nahmen sich die Professoren immer viel Zeit, um auf einzelne Fragen einzugehen. Der Austausch mit den Kommilitonen hat mir im Studium dabei geholfen, andere Blickwinkel einzunehmen. Und last but not least, nur durch die Praxisphasen lernt man, was von der Theorie für die Tätigkeit im Unternehmen wirklich wichtig ist.“