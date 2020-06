Mit Tablets die nötige soziale Distanz aufweichen

Benjamin Fischbach (l.) und Dorothee Winhauer übergeben die iPads an Uwe Schönfeld, Leiter des Alten- und Pflegeheims Tannhäuser in Biedenkopf. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF (sval). Auch wenn es mittlerweile einem engen Verwandten erlaubt ist, einmal pro Woche einen Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen zu besuchen - ein genereller Kontakt zu den Familienmitgliedern ist nach wie vor aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich. Die VR Bank Lahn-Dill hat deswegen nun dafür gesorgt, dass sich die betroffenen Familien zumindest virtuell begegnen können.

Dazu hat sie 30 iPads im Gesamtwert von rund 12 000 Euro an Seniorenheime in ihrem Geschäftsgebiet verteilt.

"Wir haben mehrfach vom Bedarf an solchen Geräten gehört", betonte Timo Heck, Bereichsleiter für Sponsoring und Kommunikation bei der VR Bank. Sie ermöglichten es den Bewohnern der Heime nicht nur, mit ihren Angehörigen zu sprechen, was natürlich auch jederzeit per Telefon funktioniert, sondern sie dank Videotelefonie auch zu sehen. Dadurch werde die soziale Distanz zumindest ein wenig aufgeweicht, sagte Heck.

Zu den Empfängern gehörte auch das Alten- und Pflegeheim Tannhäuser in Biedenkopf - die kreisweit älteste Einrichtung dieser Art, wie Leiter Uwe Schönfeld betonte. Das heiße aber nicht, dass die Bewohner den neuen Technologien nicht aufgeschlossen gegenüberstünden.

"Eine Bewohnerin besitzt sogar ein Tablet und nutzt dieses auch während der Corona-Zeit", betonte er. Durch die beiden eigenen Geräte könnten nun auch andere der Senioren in den Genuss kommen, ihre Familienmitglieder in dieser schweren Zeit zumindest aus der Ferne zu sehen.

Geld stammt aus

Gewinnspar-Aktion

"Ich freue mich, dass wir auf diesem Wege dazu beitragen können, dass unsere älteren Mitmenschen wieder mit ihren Kindern und Enkeln kommunizieren können. Auch nach Corona werden die iPads sicherlich weiter genutzt werden", sagte Benjamin Fischbach von der VR Bank bei der Übergabe der Tablets.

Das Geld für die Tablets stammt aus dem VR-Gewinnsparen. Von dem Lospreis in Höhe von fünf Euro wird jeweils ein Euro für Projekte wie dieses in der Region verwendet.