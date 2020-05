"Mittlerweile sind wir alle fitter"

Vom Regionalzentrum Biedenkopf des St. Elisabeth-Vereins werden im Hinterland, im Lahn-Dill-Kreis und im Main-Kinzig-Kreis rund ein Dutzend Wohngruppen und stationäre Einrichtungen mit rund 120 Kindern und Jugendlichen und noch einmal rund 130 Kinder, Jugendliche und Familien in ambulanten und teilstationären Maßnahmen betreut.

Der St. Elisabeth-Verein Marburg steht für Tradition in der sozialdiakonischen Arbeit in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie sowie in der Altenhilfe: Gegründet wurde er 1879 von der Industriellentochter Julie Spannagel und weiteren Mitstreitern aus Marburg, um sich für Kinder, Jugendliche, psychisch Kranke und ältere Menschen zu engagieren.

Der Verein steht aber für auch Innovation, denn im Laufe der Jahrzehnte erweiterte er sein Angebot: Heute leben in Hessen, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen mehr als 900 Kinder und Jugendliche, die durch die Mitarbeitenden des Vereins betreut und versorgt werden. Kleine, überschaubare Systeme und Familien bieten ihnen ein verlässliches Beziehungsangebot.

In der Stadt Wetter/Hessen, der Stadt Rosenthal, der Gemeinde Lahntal und in der Stadt Romrod hat der St. Elisabeth-Verein moderne Angebote in der Altenhilfe geschaffen, die neben stationärer Pflege auch Betreuung zu Hause, betreutes Wohnen und ambulante Dienste bieten. Vom Oikos Sozialzentrum in Schwalmstadt werden mehr als 400 Menschen mit psychischen Erkrankungen in unterschiedlichen ambulanten Settings unterstützt, beraten, begleitet und gepflegt.

Der St. Elisabeth-Verein steht für eine GemeinschaftEine Gemeinschaft, die sich stark macht für das Leben. Eine Gemeinschaft, die Menschen in der Region in den verschiedensten Lebenslagen bedarfsgerecht unterstützt. Und die inzwischen mehr als 800 Mitarbeitenden im Verein sowie mehr als 800 Mitarbeitenden in den Tochtergesellschaften einen sicheren Arbeitsplatz bietet.