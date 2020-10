Montag öffnet die Zulassungsstelle wieder

Seit März ist die Kfz-Zulassungsstelle in Biedenkopf geschlossen gewesen. Ab dem 5. Oktober können auch Privatkunden dort wieder Fahrzeuge an- oder abmelden. Archivfoto: Susan Abbe

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge des Landkreises in Biedenkopf öffnet am Montag, 5. Oktober, um 8 Uhr wieder für die Bürger. Allerdings ist nach Angaben der Pressestelle des Kreises wegen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eine vorherige Terminvereinbarung nötig.

Ohne vereinbarten

Termin geht gar nichts

Die Zulassungsstelle in Biedenkopf war seit März geschlossen, da wirksame Schutzmaßnahmen vor der Corona-Pandemie aufgrund der baulichen Situation nicht umsetzbar waren. Wer sein Fahrzeug zulassen wollte, konnte dies nur im Kreishaus in Marburg-Cappel tun. Die Außenstelle in Biedenkopf wurde nun entsprechend so umgebaut, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden können.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Marburg blieb trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit Terminvergaben weiterhin für alle Bürger des Kreises erreichbar. In der Zeit von März bis August wurden in Marburg insgesamt 20 145 Fahrzeuge zugelassen und 28 024 Geschäftsvorgänge, wie beispielsweise Außerbetriebsetzungen, technische Änderungen oder Adressänderungen, bearbeitet, teilt der Kreis mit.

Die Vergabe von Terminen stoße bei den Kunden auf große Akzeptanz und werde daher nun in beiden Kfz-Zulassungsstellen des Landkreises weitergeführt. Termine können via Internet für Marburg unter auto-mr@marburg-biedenkopf.de und für die Außenstelle in Biedenkopf unter auto-bid@marburg-biedenkopf.de vereinbart werden. Die Vorlaufzeit für einen Termin beträgt aktuell ein Arbeitstag.

Im Laufe des Oktobers ist außerdem die Einführung einer Online-Terminvergabe geplant. Fahrerlaubnisangelegenheiten werden weiterhin nur in Marburg bearbeitet. Termine können per E-Mail an FS-MR@marburg-biedenkopf.de vereinbart werden.

Unterlagen müssen vollständig sein

Kfz-Händler und Zulassungsdienste können wie bisher ohne Terminvereinbarung zur Kfz-Zulassungsbehörde kommen. Die vorgelegten Anträge werden noch am selben Tag fertiggestellt, teilt die Pressetelle mit.

Bei Privatkunden können Zulassungsvorgänge nur bearbeitet werden, wenn die dazu notwendigen Unterlagen vollständig vorhanden sind. Informationen dazu sind auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf unter www.marburg-biedenkopf.de zu finden. Es muss eine gültige elektronische Versicherungsbestätigung (Evb) vorgelegt werde. Bei ungültiger EvB oder anderer unvollständiger Unterlagen kann die Zulassung nicht erfolgen - ein neuer Termin bei der Behörde wird notwendig.