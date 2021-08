Musical-Star Harald Tauber spielt in "Der Stadtbrand"

Harald Tauber ist in Oberösterreich aufgewachsen und besuchte nach der Volksschule die Musikklasse des Realgymnasiums in der Wiener Neustadt. Dort spielte er Trompete, nahm aber bereits mit sechzehn Jahren Gesangsunterricht und bekam ein Stipendium, um nach der Matura ein Gesangspädagogikstudium zu beginnen.

Nach dem Abschluss zog er nach Wien und absolvierte am Konservatorium ein weiteres Studium im Bereich "Musical, Operette und Chanson"Schon während seiner Ausbildung übernahm er Hauptrollen.

Nach dem Studium wurde er für die Welturaufführung von "Tanz der Vampire" an die Vereinigten Bühnen Wien geholt, wo er auch in "Mozart!" und "Jekyll & Hyde" zu sehen war. Engagements im In- und Ausland folgten, darunter die deutsche Erstaufführung von "Dracula" in Tecklenburg und "Falco meets Amadeus" bei den Wörtherseefestspielen. Für die Deutschlandpremiere von "We Will Rock You" zog er nach Köln.

Bei der Welturaufführung von Tutanchamun in Gutenstein, Niederösterreich, kreierte Harald Tauber die Rolle des Ofir. Zwei Jahre war er als Solist und Stellvertretender Künstlerischer Leiter für "Musical Fieber" auf Tournee. Während der Freilichtspiele Tecklenburg 2010 trat er in "3 Musketiere" sowie in "West Side Story" auf. 2011 gastierte er an der Frankfurter Komödie und am Theater im Centrum in Kassel. Für "Sister Act" stand er in Stuttgart und Oberhausen auf der Bühne. 2016 und 2017 war er in "Ludwig" im Festspielhaus Füssen zu sehen.

2015 gab er am Theater im Centrum Kassel mit dem Stück "Himmlisch gerockt!" sein Debüt als Bühnenautor und Produzent.

Neben seiner Tätigkeit als Musicaldarsteller organisierte er Galas zugunsten der Österreichischen Krebshilfe und produzierte die CDs "Freiheit" und "Traumwelt", bevor er 2011 unter eigenem Namen eine Theateragentur und 2012 in Kassel die Band "Mates in Rock" gründete.