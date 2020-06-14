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Sonntag, 14.06.2020 - 14:15
2 min

Musik kehrt in die Biedenkopfer Stadtkirche zurück

Oboistin Rossana Acosta und Dekanatskantor Johann Lieberknecht treten in der Biedenkopfer Sommerkonzertreihe auf.

Von Sascha Valentin
Die aus Mexiko stammende Rossana Acosta hat die Musik Johann Sebastian Bachs für sich entdeckt und übernahm mit der Oboe den Contrapart zu den Cembalo-Klängen Johann Lieberknechts. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die aus Mexiko stammende Rossana Acosta hat die Musik Johann Sebastian Bachs für sich entdeckt und übernahm mit der Oboe den Contrapart zu den Cembalo-Klängen Johann Lieberknechts. Foto: Sascha Valentin

Die aus Mexiko stammende Rossana Acosta hat die Musik Johann Sebastian Bachs für sich entdeckt und übernahm mit der Oboe den Contrapart zu den Cembalo-Klängen Johann Lieberknechts. Foto: Sascha Valentin

Dekanatskantor Johann Lieberknecht hatte die Sommerkonzertreihe bereits lange vor Corona geplant. Von der Hospitalkirche musste er nun allerdings in die Stadtkirche ausweichen. Foto: Sascha Valentin

Dekanatskantor Johann Lieberknecht hatte die Sommerkonzertreihe bereits lange vor Corona geplant. Von der Hospitalkirche musste er nun allerdings in die Stadtkirche ausweichen. Foto: Sascha Valentin

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