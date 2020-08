Musikvideo stimmt auf Biedenkopfer "Stadtbrand" ein

Jetzt teilen:

Biedenkopf. Die Biedenkopfer Schlossfestspiele sind auf den Sommer 2021 verschoben worden. Doch im Internet können sich Musicalfreunde einen Vorgeschmack auf "Der Stadtbrand" holen: Die beiden Hauptdarsteller Lorena Dehmelt und Stefan Briel singen das Liebes-Duett "Sehe ich Dich an".

Im Juli hatten beide im Northroad-Records-Tonstudio in Breidenbach den Titel aufgenommen und anschließend ein Video gedreht. Festspiel-Regisseur und Musical-Komponist Paul Graham Brown führte Regie, aus seiner Feder stammt auch das Lied. Gedreht und geschnitten wurde das Video von Marcel Olbert. Erstmals ist ein solcher Werbe-Clip für die Schlossfestspiele produziert worden.

Das Musical soll ein wenig für die Verschiebung der Festspiele entschädigen und zugleich Lust machen auf das nächste Jahr - und zudem kann das Video auch Menschen erreichen, die die Biedenkopfer Musicals bislang nicht kannten.

Die Premiere auf der Schlossbühne ist um ein Jahr verschoben. Stefan Briel und Lorena Dehmelt haben so Zeit für Dreharbeiten für das Musical-Lied "Sehe ich Dich an". Foto: Mark Adel

Filmaufnahmen an der Lahn und am Schloss

"Sehe ich Dich an" ist eine klassische Liebesballade mit perlender Klavierbegleitung, einer eingängigen Melodie und zwei starken Stimmen: Stefan Briel ist im Hinterland ein bekannter und renommierter Sänger, Lorena Dehmelt professionelle Musical-Darstellerin aus Hamburg. Entstanden sind die Filmaufnahmen an der Lahn, am Schloss und auf einer Wiese zwischen Biedenkopf und Eckelshausen. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei und haben mit den beiden Darstellern sowie Regisseur Paul Graham Brown gesprochen.